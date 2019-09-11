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AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk: “Üretici, TMO alımlarından memnun”

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, TMO’yu ziyaret ederek fındık alımlarını yerinde inceledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:09
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk: “Üretici, TMO alımlarından memnun”

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, TMO’yu ziyaret ederek fındık alımlarını yerinde inceledi. Fındık üreticisinin mağdur olmaması için TMO’nun arz fazlası fındığı almaya devam edeceğini ifade eden Milletvekili Öztürk, vatandaşın da alımlardan memnun olduğunu söyledi.


AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk beraberinde bulunan TMO Giresun Şube Müdürü Çağlar Şeyranlıoğlu, Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük ve partilileriyle TMO’nun merkezdeki alım yerinde incelemelerde bulundu.


Üreticilerle konuşan ve alımları yerinde inceleyen Milletvekili Öztürk, yaptığı açıklamada, “Daha önce randevularını almış veburada fındığını teslim etmekte olan üreticilerimizi dizledik. Üreticilerimiz hem TMO’nun alımlarından hem de Giresun Ticaret Borsası Lisanslı Deposu’nun sunduğu imkanlardan memnunlar.Randevu Eylül sonuna kadar veriliyordu, bu randevu tarihi alınan kararla Ekim ayı sonuna kadar uzatıldı. Ayrıca üreticilerimize bugüne kadar 11 milyon lira civarında ödeme de yapıldı. TMO’nun depoları dolduğunda daha fındık verilemeyecek mi gibi endişeler vardı ancak üreticilerimiz rahat olsun. TMO’nun 200 bin ton kapasiteli depoları mevcut ve alımları devam ediyor. Depoların kapasitesinin dolması halinde Karadeniz’e en yakın yerlere nakledilmek üzere alımlar yapılacak. Üretici mağdur edilmeyecek. Kota uygulaması bir başka tartışma konusu. Buna da açıklık getirmek gerekirse kota uygulaması yok. Bu konuda doğru olan şudur. Tarım Bakanlığı’nın illerde oluşturduğu komisyon tarafından rekolte tahmini yapıldı. Giresun’da da rekolte tahmini 55 kilogram olarak belirlendi. Yapılan rekolte tahmini beklenenin üzerinde çıkınca görüşmelerimiz sonucu 65 kilograma çıkartılmıştır. Bunu tekrar yükseltmek için görüşmeler yapacağız. TMO’nun temel amacı da rekolte yüksek olduğunda fiyatlar düşmesin üretici mağdur olmasın diye müdahale alımları yapmaktır. Zaten TMO arz fazlası fındığı aldığında serbest piyasada da fiyatla yükseliyor. Bununla birlikte TMO, FİSKOBİRLİK ile bir protokol imzaladı ve TMO’nun ilan ettiği şartlarda FİSKOBİRLİK’te fındık alımları yapıyor. FİSKOBİRLİK’te bir alternatif olarak üreticilerimizin hizmetindedir. Bizhükümetimiz olarak her daim üreticilerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:09
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