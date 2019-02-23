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AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, Viyana’da dünya barışı çağrısında bulundu

Avusturya’nın Başkenti Viyana’da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısına katılan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, dünyada barışın ve refahın tesis edilmesi adına çabaları bir araya getirme çağrısındabulundu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:25
AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, Viyana’da dünya barışı çağrısında bulundu

Avusturya’nın Başkenti Viyana’da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısına katılan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, dünyada barışın ve refahın tesis edilmesi adına çabaları bir araya getirme çağrısındabulundu.


KEİPA Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Cemal Öztürk ve KEİPA İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Küçükaydın’dan oluşan KEİPA Delegasyonu, Viyana’daki Hofburg Kongre Merkezi’nde tertiplenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) 18. Kış Oturumu’na katıldı.


Toplantının açılışında konuşan KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Cemal Öztürk, üç komisyonun yer aldığı genel kurulda, Karadeniz Bölgesi’nin en önemli uluslararası meselelerle alakalı olarak rolünü ve önemini vurgulayarak, katılımcılara dünyada barışın ve refahın tesis edilmesi adına çabaları bir araya getirme çağrısında bulundu.


Öztürk "Terörizm, dünya için yeni bir mesele değildir. Terör hem ABD’nin güvenliğine meydan okuyor, hem de sıradan vatandaşlar için korku kaynağıdır. Bu nedenle terörle ve bu terör örgütleri ile her yönden mücadele edelim. PKK’yı, DEAŞ ve FETÖ’yü ayıran, bu terör örgütleri ile mücadele edelim. Bir gün gelecek bu terör örgütlerinin silahlarını onlara destek olanlara karşı doğrultacaktır. Güvenlik kavramları oluşturmak için lütfen bu bakış açılarını dikkate alın.Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin Meclisi olarak, bizim barış, işbirliği ve kalkınmaya dönüştürmek istiyoruz. Sadece Karadeniz Bölgesi ve Avrupa’yı değil aynı zamanda tüm dünyayı da küresel bir barış köyüne dönüşümünü sağlamak hedefimiz olmalı. Bu büyük amaç için toplanın" dedi.


Öztürk ayrıca AGİTPA Başkanı George Tsereteli ile gerçekleştirilen toplantıda, AGİTPA ve KEİPA arasındaki işbirliğinin genişletilmesinin önemini vurgulayarak, bu bağlamda, İstanbul’da bir ortak organizasyonun düzenlenmesi adına davette bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:25
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