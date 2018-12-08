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AK Parti Giresun ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Giresun belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Şebinkarahisar belediye başkan adayı, AK Parti Tirebolu belediye başkan adayı, AK Parti Bulancak belediye başkan adayı, Alucra AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Espiye belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? İşte AK Parti Giresun ilçeleri belediye başkan adayıları...

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:26
AK Parti Giresun ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Giresun belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Şebinkarahisar belediye başkan adayı, AK Parti Tirebolu belediye başkan adayı, AK Parti Bulancak belediye başkan adayı, Alucra AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Espiye belediye başkan adayı, AK Parti Keşap belediye başkan adayı, AK Parti Dereli belediye başkan adayı, AK Parti Doğankent belediye başkan adayı, Tirebolu AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Yağlıdere belediye başkan adayı, AK Parti Görele belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? İşte AK Parti Giresun ilçeleri belediye başkan adayıları...

Giresun belediye başkan adayı AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Antalya'da Menderes Türel'i, Gaziantep'te Fatma Şahin'i Bilecik'te Nihat Can, Erzincan'da Cemalettin Başsoy, Kırşehir'de Yaşar Bahçeci, Amasya'da Cafer Özdemir, Antalya'da Menderes Türel, Artvin'de Mehmet Kocatepe, Bursa'da Alinur Aktaş, Erzurum'da Mehmet Sekmen, Gaziantep'te Fatma Şahin, Gümüşhane'de Ercan Çimen, Denizli'de Osman Zolan, Kastamonu'da Tahsin Babaş, Kırıkkale'de Mehmet Saygılı, Çankırı'da Hüseyin Boz, Tokat'ta Eyüp Eroğlu, Konya'da Uğur İbrahim Altay, Ağrı'da Savcı Sayan ve Muş'ta ise Feyat Asya yeniden aday gösterildi.

AK Parti Giresun belediye başkan adayı kim oldu?

Açıklanan belediye başkan adayları arasında Van da var. AK Parti Giresun belediye başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu oldu. AK Parti'nin Giresun ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

CHP Giresun belediye başkan adayları

CHP Giresun belediye başkan adayı Kerim Aksu

CHP Giresun Tirebolu belediye başkan adayı Burhan Takır

CHP Giresun Eynesil belediye başkan adayı Ahmet Latif Karadeniz

Giresun 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Kerim Aksu % 46

AK Parti adayı Yılmaz Can % 39

MHP adayı Orhan Erzurum % 11

Şebinkarahisar belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 41

MHP % 32

CHP % 1

Bulancak belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46

CHP % 38

SP % 10

MHP % 2

Alucra belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 55

SP % 21

MHP % 21

Espiye belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53

MHP % 39

CHP % 5

Görele belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 33

Bağımsız % 30

CHP % 26

Piraziz belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 43

AK Parti % 34

MHP % 21 

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 10:26
  1. Kırıkkale
  2. Van
  3. Tokat
  4. Muş
  5. Konya
  6. Kırşehir
  7. Kastamonu
  8. İzmir
  9. Gümüşhane
  10. Gaziantep
  11. Erzurum
  12. Erzincan
  13. Denizli
  14. Çankırı
  15. Bursa
  16. Bilecik
  17. Artvin
  18. Antalya
  19. Ankara
  20. Amasya
  21. Ağrı
  22. AK Parti Giresun ilçe belediye başkan adayları 2019
  23. AK Parti Şebinkarahisar belediye başkan adayı
  24. AK Parti Tirebolu belediye başkan adayı
  25. AK Parti Bulancak belediye başkan adayı
  26. Alucra AK Parti belediye başkan adayı
  27. AK Parti Espiye belediye başkan adayı
  28. piraziz belediye başkan adayları 2019

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