  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu! Yılın uyanığı İP’li vekilden kopyala yapıştır 1589 önerge! Pakistan’la savaşan Afganistan’ın hava savunma sistemi dünyayı salladı Batı Yaka'nın işgali iki devletli çözüm olasılığını ortadan kaldırdı İsrail küresel gücün maşası Boşuna kapı kapı dolaşıp Türkiye’yi şikâyet etmemiş... Ekrem’e Haçlı efendilerinden destek Temizlikçi ücretleri uçtu! 3+1 evin temizliği için... Özel’den ihraç sopası taktiği! CHP’de bir isyan daha patlak verdi ABD kalıcı kendisi geçici Venezuela Devlet Başkanı yaptırımları kaldırmasını istedi Danışıklı döğüş THY'den israfı bitiren iyilik hareketi: Hem çevreci hem insani bir adım Türkiye yeni güne çok büyük bir operasyonla uyandı! 18 şirkete el konuldu
Gündem AK Parti Genel Sekreteri İnan, CHP'li vekilleri yerin dibine soktu
Gündem

AK Parti Genel Sekreteri İnan, CHP'li vekilleri yerin dibine soktu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
AK Parti Genel Sekreteri İnan, CHP'li vekilleri yerin dibine soktu

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP'li vekillerin açıklamalarına "Yargıdan üstün değilsiniz. Mahkeme kararları ortadadır. Yargı kararına uyun ve o binaları tahliye edin. Oraların hepsi İzmir'e kazandırılacak" ifadeleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Limanı ve tarihi vakıf binalarının devrine ilişkin CHP İzmir milletvekillerinin açıklamalarını eleştirdi.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li milletvekillerinin İzmir Limanı ve vakıf binalarının devriyle ilgili beyanlarının, şehri tanımayan bir anlayışın ürünü olduğunu belirtti.

İzmir Limanı'nın mevcut durumunun şehre yük olduğunu ifade eden İnan, limanın trafik ve yükten başka bir şey getirmediğini, kalkınmada atıl kaldığını aktardı.

İnan, Varlık Fonu'nun limanı ayağa kaldırmak için çalışma yürüttüğünü belirterek, CHP'li yerel yöneticilerin de geçmişte limanla ilgili adımları desteklediklerine dair beyanları olduğunu savundu.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılında vakıf malı statüsündeki tarihi Meslek Fabrikası binasını bir vakfa ücretsiz tahsis etmek istediğini ancak AK Parti Grubunun girişimiyle yargının bu işlemi iptal ettiğini belirten İnan, şunları kaydetti:

"CHP'nin, tarihi un fabrikası binası üzerinden İzmir'e ihanetinin belgesi ortadadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında İzmirlilere ait olan bu binayı İstanbul'daki bir vakfa ücretsiz tahsis etmeye hazırlanırken, yoğun çabalarımızla buna engel olmuştuk. CHP, Atatürk'ün mirasını rant uğruna peşkeş çeken bir partidir."

İnan, Atatürk'ün öncülüğünde düzenlenen İktisat Kongresi binasının yeniden inşa edilerek İzmir'e kazandırılmasının ve Tekel Fabrikasının kültür sanat alanına dönüştürülmesinin AK Parti döneminde hayata geçirildiğini hatırlattı.

CHP'nin gündem oluşturma çabalarının sonuçsuz kalacağını belirten İnan, "Yargıdan üstün değilsiniz. Mahkeme kararları ortadadır. Yargı kararına uyun ve o binaları tahliye edin. Oraların hepsi İzmir'e kazandırılacak." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!
CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!

Gündem

CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!

Saraçhane’nin sosyal medya tetikçileri CHP’yi ele geçirdi: Önce trol duyurdu, sonra genel merkez! İmamoğlu’nun keyifli videosu
Saraçhane’nin sosyal medya tetikçileri CHP’yi ele geçirdi: Önce trol duyurdu, sonra genel merkez! İmamoğlu’nun keyifli videosu

Gündem

Saraçhane’nin sosyal medya tetikçileri CHP’yi ele geçirdi: Önce trol duyurdu, sonra genel merkez! İmamoğlu’nun keyifli videosu

Özel’den ihraç sopası taktiği! CHP’de bir isyan daha patlak verdi
Özel’den ihraç sopası taktiği! CHP’de bir isyan daha patlak verdi

Gündem

Özel’den ihraç sopası taktiği! CHP’de bir isyan daha patlak verdi

Hakkımda tek bir soruşturma yok diyor ama... CHP’li Mansur'a 12. soruşturma izni çıktı
Hakkımda tek bir soruşturma yok diyor ama... CHP’li Mansur'a 12. soruşturma izni çıktı

Gündem

Hakkımda tek bir soruşturma yok diyor ama... CHP’li Mansur'a 12. soruşturma izni çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23