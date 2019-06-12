AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar’ın katılacağı milletvekillerin de hazır bulunacağı kapalı grup toplantısı 21.00’de yapılacak. AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar’ın katılacağı milletvekillerin de hazır bulunacağı kapalı grup toplantısı 21.

AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar’ın katılacağı milletvekillerin de hazır bulunacağı kapalı grup toplantısı 21.00’de yapılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.