AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar’ın katılacağı milletvekillerin de hazır bulunacağı kapalı grup toplantısı 21.00’de yapılacak.
AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar’ın katılacağı milletvekillerin de hazır bulunacağı kapalı grup toplantısı 21.12 Haziran 2019 Çarşamba 09:40
AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar’ın katılacağı milletvekillerin de hazır bulunacağı kapalı grup toplantısı 21.00’de yapılacak.
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