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Gündem AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan ABD yaptırımına tepki
Gündem

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan ABD yaptırımına tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin S-400 yaptırım kararının Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmayacağını söyleyerek, "ABD bu haksız ve yanlış kararları gözden geçirmeli, Türkiye'ye karşı bu ön yargılı yaklaşımlardan vazgeçmelidir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 23:08:00 - 2020-12-14 23:10:51
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan ABD yaptırımına tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına ilişkin, "ABD bu haksız ve yanlış kararları gözden geçirmeli, Türkiye'ye karşı bu ön yargılı yaklaşımlardan vazgeçmelidir." ifadesini kullandı.

Numan Kurtulmuş'tan yaptırım kararına tepki

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı tek taraflı yaptırım kararlarının Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından son derece akıl dışı ve vahim olduğunu belirtti. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"ABD, bu haksız ve yanlış kararları gözden geçirmeli, Türkiye'ye karşı bu ön yargılı yaklaşımlardan vazgeçmelidir. Bu tür haksız ve yanlış kararlar, Türkiye'nin milli savunma sanayiindeki yükselişini ve yeniden güçlü ve büyük Türkiye istikametindeki yürüyüşünü durduramayacaktır."

ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı.

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