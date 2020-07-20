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Aktüel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Kıbrıs Barış Harekatı" mesajı:

"Kıbrıs Türk halkının kaderi kaderimizdir"

Yeniakit Publisher
2020-07-20 13:54:03 -
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Kıbrıs Barış Harekatı" mesajı:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kıbrıs Türk halkının kaderi kaderimizdir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin "Barış ve Özgürlük Bayramı"nı kutlayan Kurtulmuş, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Kıbrıs Türk halkının kaderi kaderimizdir." ifadelerini kullandı.



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