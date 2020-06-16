  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan İsrail'e tepki:

"Golan Tepelerine bugün Netanyahu'nun yaptığı bir şovla Trump Tepeleri adını vermesi işgali meşrulaştırmak için ABD'ye verdiği siyasi bir rüşvettir"

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:48:58 -
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan İsrail'e tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Golan Tepeleri ismi yerine "Trump Tepeleri" adını verdiği karara yönelik, "Netanyahu'nun yaptığı bir şovla Trump Tepeleri adını vermesi işgali meşrulaştırmak için ABD'ye verdiği siyasi bir rüşvettir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerine bugün Netanyahu'nun yaptığı bir şovla Trump Tepeleri adını vermesi işgali meşrulaştırmak için ABD'ye verdiği siyasi bir rüşvettir. Uluslararası hukuk bakımından gayri meşru olan bu işgali asla tanımadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı