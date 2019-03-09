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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sakarya’da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Milletimiz sandıklarda bu tabiri caizse benzemezler ittifakına bir şekilde geçit vermeyecek, yol vermeyecek ve oylarıyla cumhur ittifakını sandıklardan birinci çıkaracaktır” dedi.

09 Mart 2019 Cumartesi 18:24
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sakarya’da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Milletimiz sandıklarda bu tabiri caizse benzemezler ittifakına bir şekilde geçit vermeyecek, yol vermeyecek ve oylarıyla cumhur ittifakını sandıklardan birinci çıkaracaktır” dedi.


Seçim çalışmaları kapsamında Sakarya’ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sakarya İl Başkanlığını ziyaret etti. Kalabalık partililer tarafından karşılanan Kurtulmuş, partililere seslendi. Kurtulmuş, “Karşımızdaki ittifak ise birbirine benzemezlerin oluşturduğu bir ittifaktır. Tabiri caizse Bremen mızıkacıları dediğimiz bir koro halinde gelişmiş olan bir ittifaktır. Kimin ne dediği kimin ne istikamette gittiği belli değildir. CHP ile HDP’nin, İYİ Parti ile SP’nin nasıl birbirine benzerliklerinin olduğunu biz de anlamakta zorluk çekiyoruz. Herhangi bir siyasi konuda ortak hedefleri, ortak fikirleri ortak yönelimleri olmayan nitelikleri itibari ile dünya görüşleri itibari ile siyasi tercihleri itibari ile taban tabana zıt olan bu partilerin maalesef bir noktada ortaklık oluşturduğunu görüyoruz. O da şu; Tayyip Erdoğan gitsin de, AK Parti gitsin de nasıl giderse gitsin. İnşallah milletimiz sandıklarda bu tabiri caizse benzemezler ittifakına bir şekilde geçit vermeyecek, yol vermeyecek ve oylarıyla AK Parti’ye, Cumhur İttifakını sandıklardan birinci çıkaracaktır bunu ümit ediyoruz. Türkiye’nin başka yerinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Allah’ın izni ile milletimiz Cumhurbaşkanımızı ve onun ortaya koymuş olduğu güçlü bir Türkiye hedefini benimsemiş bir şekilde kararını verecektir. Son çalışmalarımızla da milletimizin kararını bir şekilde daha kuvvetli hale getirmek için mücadele ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 18:24
  1. doğa

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