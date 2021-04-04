  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin
Siyaset

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 103 emekli amiralin yayınladığı skandal bildiriye ilişkin açıklamada bulundu. Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcilerinin, yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalıştıklarını bildirdi. Kurtulmuş'un paylaşımında ayrıca, "O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin! İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu millet, vatanı da mavi vatanı da demokrasiyi de milli iradeyi de bedelini ödeyerek korumuştur ve koruyacaktır" ifadeleri yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 06:53:00 -
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcilerinin, yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalıştıklarını bildirdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Haddinizi bilin"

"Eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcileri yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorlar. O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin! İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu millet, vatanı da mavi vatanı da demokrasiyi de milli iradeyi de bedelini ödeyerek korumuştur ve koruyacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şaşırtmadı! Nihat Doğan ile HDP'li Gergerlioğlu şovda buluştu
Gündem

Şaşırtmadı! Nihat Doğan ile HDP'li Gergerlioğlu şovda buluştu

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma şovuna Nihat Doğan adlı şarkıcıdan destek geldi. FETÖ desteklerini inkar etmeyen iki ism..
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde flaş ayrılık! O isim ayrılıyor
Medya

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde flaş ayrılık! O isim ayrılıyor

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da flaş bir ayrılık haberi geldi. Dizinin sevilen oyuncularından biri olan İpek Yalova'nın dizi..
Metin Külünk paylaştı olay oldu! Alman polisi 66 yaşında bir Türk'ü vurdu
Gündem

Metin Külünk paylaştı olay oldu! Alman polisi 66 yaşında bir Türk'ü vurdu

Almanya'da polis, kendisine oyuncak kamyonet savuran 66 yaşındaki Alzheimer hastası bir Türk'e art arda ateş etti. Görüntüleri sosyal medya ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay