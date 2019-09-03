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AK Parti Genel Başkan Yarımcısı Kaya: “Bir önce bu zulümlere son verin”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Saraçhane’deki İBB Başkanlık binası önünde işten çıkarılan işçilerle bir araya geldi.

03 Eylül 2019 Salı 15:16
AK Parti Genel Başkan Yarımcısı Kaya: “Bir önce bu zulümlere son verin”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Saraçhane’deki İBB Başkanlık binası önünde işten çıkarılan işçilerle bir araya geldi. Hukuksal sürecin takipçisi olacaklarını söyleyen Kaya, “Ben bu namus sözü verenlere, ‘16 milyonu kucaklayacağız’ diyenlere sesleniyorum. Bir önce bu zulümlere son verin” açıklamasını yaptı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) bağlı iştiraklerden çıkarılan işçiler, Saraçhane’de başkanlık binası önündeki bekleyişini sürdürmeye devam ediyor.İBB önünde eylem yapan işçileri, gün boyu AK Partili siyasi isimler ziyaret etti. Geçmiş dönem AK Parti Milletvekili Metin Külünk, eylem yapan işçilere bir tencere çorba getirdi. Külünk konuşmasında,“Okullar açılıyor. Çocukları okula gidip defter, kalem, çanta ihtiyacı olan kaç kişi varsa tespit etsinler. Biz dayanışma örneği ortaya koyup o kardeşlerimizin okul ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Bugün dayanışma vaktidir. Şiddetsiz bir direniş örneği verilmektedir. Bu demokratik bir haktır. Burada şu anda İSMEK’leri kapatacak hazırlık yapıyor. İSPARK’tan daha çok adam atacak. Hazırlık yapıyor” dedi.


“Evlenebilecek miyim, onu da bilmiyorum”


Çıkarılmadan önce İSTGUVEN’e bağlı silahlı güvenlik olarak çalıştığını ifade eden Ahmet Haşim Zamur, “Hiçbir suçumuz yokken işten çıkarıldım.1 ay sonra evleniyorum. Kredi çektim. Bir sürü borç yaptım. Evlenebilecek miyim, onu da bilmiyorum. Büyük ihtimalle erteleyeceğim. Başka çarem yok. İşsizim şu an” dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir de işçilerin yanına gelerek destek verdi. İşten çıkarılan çalışanların derdini dinleyen Demir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aldığı karardan geri dönmeye davet etti.


Ödül beklerken işinden oldu


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eylem noktasına gelerek işten çıkarılanların sıkıntılarına kulak verdi. İSTGUVEN’den çıkarılan Ebubekir Genç hikayesini Kaya’ya anlatırken göz yaşlarını tutamadı. İstanbul’da yaşanan sel felaketinden 50 kişiyi kurtardığı söyleyen Genç, ödül beklerken işten çıkarıldığını dile getirdi. Hukuksal sürecin takipçisi olacaklarını belirten Kaya, “Temennimiz İBB Başkanının bu aldığı karardan bir an önce dönmesi ve bu hukuksuzluğa bu adaletsizliğe son vermesi. Selde, kendisi tatildeyken 50 vatandaşımızı kurtaran kardeşimiz burada. 25 yaşında gözyaşları içinde o sel felaketinde gösterdiği fedakarlığı anlattı. İBB’den ödül beklerken kapının önüne konuldu. Bir an önce işlerine geri alınmalı, verdikleri o günkü mücadelelerinden dolayı ödülleri verilmeli”dedi.


“Tamamen partizanca, haksız, adaletsiz bir yaklaşım”


İşçilerin telefonlarına gelen SMS mesajlarının sorulması üzerineKaya, “Tamamen partizanca, haksız, adaletsiz bir yaklaşım. Seçim öncesi 16 milyonu kucaklayacağız diyen bir büyükşehir belediye başkan adayı vardı. Yine CHP genel başkanının sözleri var. ‘Hiçbir şekilde CHP’nin kazandığı yerlerde işten çıkarılmayacak, namus sözü veriyorum’ demişti. Ben bu namus sözü verenlere, ‘16 milyonu kucaklayacağız’ diyenlere sesleniyorum. Bir önce bu zulümlere son verin. Sadece İstanbul’da değil, farklı illerde de bu işten çıkarmaları duyuyoruz. Bütün emekçi kardeşlerimizim hak hukuk mücadelesinde yanlarında olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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