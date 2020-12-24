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Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 20:00:57 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yazıcı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yazıcı, Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın, "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğrafını oyladı.

Spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi"ni seçen Yazıcı, Yaşam kategorisinde ise Mehmet Kuncağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık'" isimli fotoğrafından yana oyunu kullandı.


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