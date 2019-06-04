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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: “23 Haziran günü tekrar İstanbul’un emin ellere teslim edildiği gün olacak”

Sakarya’da bayramlaşma törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul seçimiyle ilgili, “İki aday anlamında konuşulacaksa mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz ama daha öte mağdur edilenin milletimiz olduğunu, İstanbul seçmeni olduğunu düşünüyoruz.

04 Haziran 2019 Salı 12:18
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: “23 Haziran günü tekrar İstanbul’un emin ellere teslim edildiği gün olacak”

Sakarya’da bayramlaşma törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul seçimiyle ilgili, “İki aday anlamında konuşulacaksa mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz ama daha öte mağdur edilenin milletimiz olduğunu, İstanbul seçmeni olduğunu düşünüyoruz. 23 Haziran günü tekrar İstanbul’un emin ellere teslim edildiği gün olacak diye düşünüyorum” dedi.


Sakarya’da Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde il protokolü bir araya geldi. Kent Park Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen bayramlaşma törenine il protokolü, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yavuz, “Bende gece saatlerinde geldim İstanbul’dan. Uzun bir süredir Sakarya’ya gelememiştim, buraya girerken ne kadar da özlediğimi hisseden duygular içerisinde Sakarya’ya girdim. Bu sabahta geniş katılımlı valilik ve il bayramlaşmasında bütün halkımız ile birlikteyiz” dedi.



"Mağdur edilenin milletimiz, İstanbul seçmeni olduğunu düşünüyoruz"


23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimi için iki partinin de yoğun bir tempoda çalıştığını belirten Yavuz, “Çok yoğun bir tempoda devam ediyor İstanbul seçim çalışmaları ve her iki parti kendi açısından bütün kozlarını devreye sokmaya çalışıyor. Ben şunu fark ettim son günlerde; millet esas mağdur edilenin kendisi olduğunu hissetmeye, fark etmeye başlamış gibi görünüyor. CHP bir süre o mağdur edebiyatına sarıldı. Ve bizim adayımız Binali Yıldırım da ’Eğer mağdur olan varsa daha ziyade benim’ demişti. Ama son günlerde Binali Yıldırım başta olmak üzere her birimiz şunu söylüyor ve inanıyoruz; elbette mağdur edilen iki aday anlamında konuşulacaksa mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz ama daha öte mağdur edilenin milletimiz olduğunu, İstanbul seçmeni olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.



"İstanbul seçmeninin sandığa yansıttığı irade manipüle edildi"


Sandıktan çıkan iradenin manipüle edildiğini ve milletin kendilerini mağdur edenlerden hesap soracağını belirten Yavuz, “İstanbul seçmeni bir anlamda iradesini sandığa yansıttı ama sandıktan çıkan irade o gerçek iradeye uygun düşmedi yani manipüle edildi, yok sayıldı. Millet bunu fark etmiş ve bu sefer sanki kendisin mağdur edenlerden hesap soracak gibi duruyor. İnşallah da soracak çünkü milletimizi mağdur edenin de CHP zihniyetinin olduğunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. CHP unsurlarına bu suçu uzun bir süre yüklemedik ama gördük ki CHP bu suçu işleyenlerin ekmeğine yağ süren bir duruş sergiliyor. İsterdik ki biz onlarda hiç olmazsa bu demokrasinin, milli iradenin yanında olsun ama öyle olmadı” şeklinde konuştu.



"23 Haziran, İstanbul’un tekrar emin ellere teslim edildiği gün olacak"


23 Haziran seçiminde milletin iradesini çok daha net bir şekilde ortaya koyacağını söyleyen Yavuz, “Millet iradesini çok daha net bir şekilde ortaya koyacak. O net irade ortaya çıkacak. İstanbul’da her şey daha güzel olacak. Binali Yıldırım, Türkiye’nin en deneyimli insanlarının başında geliyor, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı. Bir sürü önemli projenin altında imzası var. Onunla İstanbul daha başka bir dönüşecek, gelişecek ve güzelleşecek. Biz buna inanıyoruz. Eminim İstanbul da buna inanıyor. O açıdan 23 Haziran günü tekrar İstanbul’un emin ellere teslim edildiği gün olacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.


Bayramlaşmanın ardında konuklara ikramlarda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 12:18
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