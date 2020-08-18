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Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki:
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki:

"Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-18 14:18:33 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor." ifadesini kullandı.

Ünal, Twitter hesabından, "Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur, Biden Ocak'ta 'Erdoğan'ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?" paylaşımında bulundu.



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