AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Davutoğlu kongrede niye ortaya çıkmadı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı radyo programında Ahmet Davutoğlu ve yeni parti tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünal, "Sayın Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlıktan ayrıldığı kongrede yaptığı bir konuşma vardır. O konuşmada kendi pozisyonunu, bundan sonraki siyasi pozisyonunu, siyasete bakış açısını, AK Parti’ye bakış açısını, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bundan sonraki sürece dönük bakış açısını, ümmet coğrafyasına bakış açısını paylaştı. Orada söyledikleriyle bugün söyledikleri arasındaki farka baktığınızda burada açık bir tenakuz var, büyük bir muğlaklık var" şeklinde konuştu.

'BİRİLERİ O KONUŞMAYI ONA ZORLA MI YAPTIRDI?'

Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer rahatsız olduğu şeyler vardıysa, o gün o konuşmayı yapmaya çıktığında birileri o konuşmayı ona zorla mı yaptırdı? Eğer o gün yanlış olduğunu düşündüğü şeyler vardıysa, o gün o sahneye çıktığında, mikrofonu eline aldığında yanlış gördüğü şeyler vardıysa bunları söylemesine birileri engel mi oldu? Şimdi hani duruştan bahsediyor ya eğer o gün bir duruş sergileseydi birileri buna mani mi olacaktı?"