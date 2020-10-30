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Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den İzmir'deki depreme ilişkin açıklama:
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den İzmir'deki depreme ilişkin açıklama:

"AK Parti Yerel Yönetimler olarak afet bölgesindeki olası ihtiyaçlar için seferberlik ilan ettik" - "İzmir'in yakın çevresindeki belediyelerimiz bölgeye ulaşmıştır ve çalışmalara doğrudan destek olmaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 22:55:44 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den İzmir'deki depreme ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Yerel Yönetimler Başkanlığının İzmir'de yaşanan depremin ardından seferberlik ilan ettiğini bildirdi.

Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Devletin ilgili kurumlarıyla, tüm imkan ve birikimleriyle afetin hemen ardından ivedi şekilde bölgeye intikal ettiğini, arama-kurtarma çalışmalarına başlandığını dile getiren Özhaseki, enkaz altındaki vatandaşlara ulaşılmaya devam edildiğini belirtti.

Devletin ilgili birimlerinin var gücüyle çalıştığına işaret eden Özhaseki, "Biz de AK Parti Yerel Yönetimler olarak afet bölgesindeki olası ihtiyaçlar için seferberlik ilan ettik. İzmir'in yakın çevresindeki belediyelerimiz bölgeye ulaşmıştır ve çalışmalara doğrudan destek olmaktadır." bilgisini paylaştı.

Özhaseki, afet bölgesinde bulunan kurum ve belediyelerle iletişim halinde olduklarını bildirerek şunları kaydetti:

"Olası bir ihtiyaç halinde 796 AK belediyemiz tümüyle arama-kurtarma ekipleri, yaşamsal malzemeler ile teknik donanım ürünlerini ivedi bir şekilde bölgeye intikal ettirecek ve vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayacaktır. Umudumuz ve dualarımız İzmir'deki kardeşlerimiz için. Bir kez daha İzmir'e ve depremden etkilenen şehirlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im tekrarından korusun."

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