AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Şapkasını alıp gidecek bir Cumhurbaşkanı ve yol arkadaşları yok"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Şapkasını alıp gidecek bir Cumhurbaşkanı ve yol arkadaşları yok. Eski Türkiye yok, bunu bilesiniz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem'inin başarısını hazmedemeyip halkın özgür iradesiyle seçilen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na, şerefi ve namusuyla görevini yapan devlet memurlarına tehditler yağdırdığını belirterek Özel'in vesayeti özlediğini ifade etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, şu değerlendirmeyi yaptı:

"15 Temmuz'da askeri kandırıp darbe yapmaya kalkışan zihniyet ile şimdi de devlet memurlarını korkutmaya çalışıp iş yaptırmamaya çalışan zihniyet aynı aklın ürünü. 15 Temmuz'da aziz milletimiz bu gibi tehditlere pabuç bırakmadı, bundan sonra bırakmaz. Ayrıca şapkasını alıp gidecek bir Cumhurbaşkanı ve yol arkadaşları da yok. Eski Türkiye yok, bunu bilesiniz."