AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: Bunu yapamayacaklarını onlar da biliyor

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerginliği değerlendirdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusundaki tavrının çok net olduğunu belirten Özhaseki, "Düşünün kocaman bir ana kara üzerinde bin yıldır yaşıyoruz ve bizim bütün yetkimizi bu ana kara içine hapsetmek isteyen ülkeler var." diye konuştu.

Yunanistan'ın hukuksuz ve akılla izan edilemeyecek tezlerle kıta sahanlığını genişletmeye ve Türkiye'nin meşru haklarını gasp etmeye çalıştığını aktaran Özhaseki, "Küçücük adalardan başlayarak yetkisini 500 kilometre genişletmeye çalışanlar var. Bu konuda da yanlarına AB ülkelerini veya Türkiye düşmanlığı tescilli olan ülkeleri alarak böyle iş yapmaya çalışanlar var. Bizim meşru haklarımız var. Libya ile yaptığımız anlaşmayı da BM'ye gönderdik daha önce. Biz orada haklarımızı savunuyoruz. Ülkemizin menfaatlerinin peşindeyiz." dedi.

"Hiçbir şey yapamayacaklarını onlar da biliyor"

Yunanistan'ın gücünün yetmediğini bildiği halde Türkiye'ye yönelik içi boş tehditler savurduğunu dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:

"Karşımızda gücü yetmediği halde, hiçbir şey yapamayacağını bildiği halde gidip sağda solda ağlak ağlak gezen yardım istemeye çalışan bir Yunanistan var. Arada siyasetçileri bir efeleniyorlar. 'Kimse duymasın' diye de etraflarına da bakıyorlar. Güçlerinin ne olduğunu da çok iyi biliyorlar. Güya oradan aldıkları destekle de bizim karşımızda bir şey yapmaya çalışıyorlar. Orada bir şey yapmayacaklarını biz de biliyoruz."