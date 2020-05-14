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Siyaset

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:"Size sempati duyan,savunan, yaslanan,destek olan her bir kişi bu caniliğe ortaktır. Sağlık çalışanlarına saldırdınız,hastaneleri,okulları yaktınız,öğretmenlerimizi, masum çocuk,genç ve kadınları katlettiniz. Şi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:"Size sempati duyan,savunan, yaslanan,destek olan her bir kişi bu caniliğe ortaktır.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:43:29 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:"Size sempati duyan,savunan, yaslanan,destek olan her bir kişi bu caniliğe ortaktır. Sağlık çalışanlarına saldırdınız,hastaneleri,okulları yaktınız,öğretmenlerimizi, masum çocuk,genç ve kadınları katlettiniz. Şi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:"Size sempati duyan,savunan, yaslanan,destek olan her bir kişi bu caniliğe ortaktır. Sağlık çalışanlarına saldırdınız,hastaneleri,okulları yaktınız,öğretmenlerimizi, masum çocuk,genç ve kadınları katlettiniz. Şimdi ise yardıma koşan insanlara saldırıyorsunuz. Sonunuz yakın."

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