AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:"Size sempati duyan,savunan, yaslanan,destek olan her bir kişi bu caniliğe ortaktır. Sağlık çalışanlarına saldırdınız,hastaneleri,okulları yaktınız,öğretmenlerimizi, masum çocuk,genç ve kadınları katlettiniz. Şi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:"Size sempati duyan,savunan, yaslanan,destek olan her bir kişi bu caniliğe ortaktır.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:"Size sempati duyan,savunan, yaslanan,destek olan her bir kişi bu caniliğe ortaktır. Sağlık çalışanlarına saldırdınız,hastaneleri,okulları yaktınız,öğretmenlerimizi, masum çocuk,genç ve kadınları katlettiniz. Şimdi ise yardıma koşan insanlara saldırıyorsunuz. Sonunuz yakın."