AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan "Netflix" değerlendirmesi:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Netflix Türkiye yetkililerinin AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ya da İletişim Başkanlığı ile görüşmediğini belirterek "Netflix'in daha derin iş birliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal, Twitter hesabından, dijital yayın platformu "Netflix"in Türkiye'den çekileceğine yönelik iddialarla ilgili paylaşımda bulundu.

Ünal, paylaşımında, "NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmi düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin iş birliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.