AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta’dan Selçuklu'nun okul dışı öğrenme ortamlarına tam not

Selçuklu Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına kazandırılan ve her yıl binlerce öğrencinin faydalandığı okul dışı eğitim alanları her yaştan çocuğa yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi’nde yer alan Sanat Tasarım Atölyesi ile öğrencilere Robotik Kodlama ve İnovasyon, Seramik (Çini), Ahşap ve Metal, Resim ve Kağıt Katlama atölyelerinde eğitimler veriliyor. Burada el becerileri artan öğrencilerin hayal dünyaları da zenginleşiyor. Yine Hacıkaymak Mahallesi’nde yer alan Hatice Hatun Mahalle Külliyesi okul öncesi öğrencilere yönelik olarak öğrenme ortamları ve içerisinde yer alan sosyal donatılarıyla büyük ilgi görüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın ev sahipliğinde Hatice Hatun Mahalle Külliyesi ile Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde incelemelerde bulundu. Eğitim sınıflarını tek tek gezen Usta’ya Başkan Ahmet Pekyatırmacı ve kurum yetkilileri tarafından dersliklerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Selçuklu Belediyesi Keleşoğlu Kütüphanesi ve Hatice Hatun Millet Kıraathanesi’ni de ziyaret eden Usta ve Pekyatırmacı buradan hizmet alan gençlerle de sohbet etti. Genel Başkan Yardımcısı Usta, Selçuklu Belediyesi’nin çocuklar ve gençlerin yeteneklerinin geliştirilmesi, yeni bilgi ve becerilerle donatılmasına yönelik birçok hizmet ürettiğini ifade ederek Başkan Pekyatırmacı’ya eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Selçuklu’da eğitim hizmetlerine her zaman öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, ” Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların donanımlı bireyler olarak hayata hazırlanması için eğitme bugüne kadar büyük destekler verdik. Bu çalışmalarımı son yıllarda hayata geçirdiğimiz Sille Tabiat Okulu, Hatice Hatun Mahalle Mektebi, Sanat ve Tasarım Atölyesi gibi okul dışı öğrenme ortamları ile daha da zenginleştirdik. Sunulan bu hizmetler öğrencilerimizin hem duygusal zekâ gelişimi hem de keyifli vakit geçirmelerine katkı sağlıyor. Bu sayede iletişim becerileri gelişen öğrencilerimiz daha açık fikirli, daha girişken ve özgüven sahibi bireyler olarak yetişiyorlar. Bu güzel gelişmenin toplumsal anlamda geleceğe kazanım olarak dönmesi bizleri memnun ediyor. Bugün Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta Hanımefendiye tesislerimizi tanıtma fırsatı bulduk. İlgi ve destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Pekyatırmacı 32 derslikli ilkokulu inceledi

Eğitim projeleri ile Türkiye’de örnek yatırımlara imza atan Selçuklu Belediyesi, Yazır Mahallesi’nin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan 32 derslikli okulun yapımı sürdürüyor. Büyükşehir caddesi üzerinde yapımı devam eden okulda çalışmalar sürüyor, okulun 2022 yılı içerisinde açılması bekleniyor. Bodrum, zemin ve iki kattan oluşan 30 öğrenci kapasiteli 32 dersliğin yer alacağı okulda Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbiriyle uyumunu hedefleyen kütüphane, drama atölyesi, ahşap atölyesi, fen atölyesi, resim atölyesi, özel öğrenci atölyesi, dil atölyesi, robotik kodlama atölyesi, düşünme becerileri atölyesi, müzik atölyesi, çok amaçlı salon, spor salonu fonksiyonları yer alacak.

7 bin 558 metrekare alanda inşa edilen okulda ayrıca peyzaj ve otopark düzenlemesi de yer alacak ve 18 milyon TL’ye mal olacak. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, inşaatı devam eden okulda incelemelerde bulundu. Sınıflarda ve idari birim odalarında inceleme yapan Başkan Pekyatırmacı, okulun mahalleye değer katacak bir proje olduğunu ve önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi. Çalışmalar hakkında ilgili birim müdürlerinden bilgi alan Başkan Pekyatırmacı, kaba inşaatın yakın zamanda tamamlanarak iç tasarımının da kısa sürede bitirileceğini söyledi. Ülkemizin geleceğinin inşasında eğitime yapılan yatırımın önemine dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Yazır Mahallesi 70 bine yaklaşan nüfusuyla ilçemizin en büyük mahallesi. Şu anda Yazır Mahallemizde yapımına devam ettiğimiz 32 derslikli ilkokul binamızda incelemeler yaptık. Bu sene içerisinde yapım çalışmaları başladı. 8 bin 500 metrekare alan içerisinde 7 bin metrekarelik inşaat alanıyla Konya’mızın en güzel okullarından birini inşa ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon burada yeni eğitim-öğretim dönemi ile birlikte çocuklarımız burada eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olacaklar. Binamızın yapımı devam ediyor, şu anda yüzde 65-70 seviyesinde. Toplamda 18 milyon ihale bedeli ile ihale etmiş olduk. Örnek bir ilkokul binasını ilçemize kazandırmış olacağız. Eğitim için ne yapsak azdır, Selçuklu Belediyesi olarak her zaman en önemli yatırımlarımızı eğitim yatırımları olarak ön plana çıkarıyoruz” dedi.

Selçuklu Gençlik Meclisi gönülleri fethetti

Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi çatısı altında önemli sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüten ve bu çalışmalarla ses getiren Selçuklu Gençlik Meclisi Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçında konuk edilen görme engelli vatandaşlara maçın tamamını anlatarak gönülleri fethetti. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın da bir görme engelliye maçı anlatması renkli anlara sahne oldu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Bugün burada gençlerimizle birlikte anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Ligde başarı ivmesini devam ettiren Konyasporumuzun maçını görme engelli hemşehrilerimize anlattık. Ben maçı anlatmaktan büyük bir keyif duydum ve böylesine anlamlı bir faaliyete imza atan Selçuklu Gençlik Meclisimizi de tebrik ediyorum. Gençlerimiz üniversitede okuyor ancak etraflarında olan bitenden haberdarlar ve sosyal sorumluluk çalışmalarının da başını çekiyorlar. Burada yaptığımız bu maç anlatımının önemli bir farkındalık oluşturacaktır. Buna benzer çalışmalarımızı yine farklı platformlarda da yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan, Sanat Akademisi’nde derse katıldı

Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Selçuklu Sanat Akademisi projesi ile vatandaşların kendilerini geliştirebilmeleri adına çalışmalarını sürdürüyor. Tiyatro, diksiyon, bağlama, kanun eğitimleri veren akademide güz dönemi eğitimleri başladı. Tamamen ücretsiz olan eğitimlere katılanlar istedikleri alanda eğitimler alarak kendilerini geliştiriyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, eğitim sınıflarını ziyaret ederek derslere katıldı.

Eğitimcilerden verilen eğitimler hakkında bilgi alan Başkan Pekyatırmacı, kursiyerlerle de kısa süreli sohbet etti. Başkan Pekyatırmacı, farklı meslek grubunda insanların bir araya gelerek eğitim almasından da duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Selçuklu Sanat Akademisi’nde eğitimlerin amacına ulaştığını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Ben burada verilen eğitimlerden dolayı mutluyum. Gezdiğimiz her sınıfta farklı meslek gruplarından gelen arkadaşları görmek beni memnun etti. Bizim arzuladığımız sahne bu. Her yaş grubundan, her meslek kolundan, her eğitim seviyesinden kendini ifade etmek anlamında ve kendini geliştirmek anlamında buradan rahat bir şekilde istifade edebilmesini istiyoruz. Hocalarımız burada verilecek eğitim konusunda en büyük katkıyı sağlıyorlar. Arkadaşlarımız da buranın ortamın düzeni ve projenin yürütülmesi sürecini takip ediyorlar. Katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Türk tarihi Türklerin mirası ile yeniden hayat buluyor

T.C Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan ve Selçuklu Belediyesi’nin ortağı olduğu ve Türkler konulu bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma olan “Türklerin Mirası” isimli projenin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kültür hayatına onlarca eser kazandıran Selçuklu Belediyesi, tarihi hafızanın korunması ve desteklenmesi adına önemli bir çalışmaya daha destek oldu. Proje sahibinin Konya Aydınlar Ocağı olduğu T.C Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan proje “Türklerin Mirası” isimli bir projeye daha ortak oldu. Selçuklu Belediyesi 18 sekiz bölüm belgesel ve 17 ciltlik külliyattan oluşan projenin ilk etabı olan 4 bölüm belgesel ve 4 ciltten oluşan yayını bir yıl içinde gerçekleştirecek. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “Türklerin Mirası” isimli projenin tanıtım toplantısına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Projeler Müdürü Ali Murat Önder, Konya Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü ve basın mensupları katıldı. Türk tarihinin kahramanlıklarla dolu olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Türkler, Avrasya bozkırlarında çok sayıda devlet kurmuş, bu devletler zamanla kurumsallaşarak, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu gibi devletlerle hakimiyet kurdukları topraklarda medeniyetin temsilcileri olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ise günümüzde, geçmişin yolunda geleceğe dönük yüzüyle bu medeniyetin son temsilcisidir. Türk tarihi; toplumu, milleti ve devletini yükseltmek için mücadele eden kahramanlarla doludur. İslam öncesi ve sonrası dönemlerde Türkler 16 büyük devlet kurmuş, sayısız lider, ilim adamı, bilge şahsiyetler yetiştirmiş ve dünyaya yön veren model oluşturacak uygulamalarla tarih yazmıştır. Şanlı tarihimizin geçmişini geleceğe taşımak, neslimizin aydınlık yarınlarını medeniyetimizin kodlarıyla inşa etmek adına belediyemiz tarafından önemli projeler gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmaları bugün protokolünü imzalayacağımız “Türklerin Mirası” projesi ile taçlandırmak istiyoruz. T.C Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen “Türklerin Mirası Projesi” Türkiye Cumhuriyeti tarihinin “Türkler” konulu en büyük kültür projesidir. Bu proje 18 sekiz bölüm belgesel ve 17 ciltlik külliyattan oluşmaktadır. Selçuklu Belediyesi olarak, bu projenin ilk etabı olan 4 bölüm belgesel ve 4 ciltten oluşan yayını bir yıl içinde gerçekleştireceğiz” dedi.