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Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ve Bakan Yardımcısı Alparslan, Ahlat'ta

Yeniakit Publisher
2020-07-10 19:21:29 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ve Bakan Yardımcısı Alparslan, Ahlat'ta

BİTLİS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde çeşitli gezi ve incelemelerde bulundu.

Ahlat'ta ilk önce Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ederek kazı ekibinden bilgi alan Karaaslan ile Alparslan, ardından Ahlat Müzesi ve Belediye Destek Merkezi'ne geçti.

Daha sonra Karaaslan ve Alparslan, belediyeye geçerek yürütülen çalışmalar ve yapılacak projeler hakkında Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Çoban'dan bilgi aldı.

Karaaslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman bu bölgeye gelmekten ve bu toprakları ziyaret etmekten heyecan duyduğunu ifade etti.

"Bütün medeniyetlerin izlerini içinde barındıran ve aynı zamanda ebedi topraklarımız olan Anadolu'nun da giriş kapısı anlamını taşıyan çok özel bir bölgedeyiz." diyen Karaarslan, şöyle konuştu:

"Tarihi varlığı ve dokusuyla bugüne kadar kalan bu tarihi mirasla, Ahlat ilçemiz başta olmak üzere Bitlis, Muş ve bütün bu bölgede birbirinden kıymetli eserlerimiz ve miraslarımız var. Dolayısıyla bu bölgeye verdiğimiz önem bu anlamda tartışılmaz. Muş'tan buraya gelerek tarihi mezarlığı ve müzeyi ziyaret ettik. Van Gölü'nün buradaki varlığı da çok önemli. İstişare ve görüşmeler yaptık. Heyet olarak hem saha hem de masa başı çalışma gerçekleştirdik. Burada elde edilen bilgilerle şehrimize ve ilçemize hayırlarla geri dönecek çalışmalara imza atacağız."

Ziyaret ve incelemelerde Karaaslan ve Alparslan'a, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile partililer eşlik etti.

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