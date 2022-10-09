AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den Anayasa açıklaması! Aile tanımında düzenleme yapılacak

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kanal 7'deki Başkent Kulisi programına katıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Partili Kandemir, "Aile meselesini de son derece önemli buluyoruz." dedi.

"Önümüzdeki günlerde belli olur"

LGBT lobisine karşı gerçekleştirilen Büyük Aile Yürüyüşü'nden sonraki süreçte yaşanan tartışmalara değinen Kandemir, "Son dönemde başlayan LGBT tartışması var ve dayatılan bir form var. Ailenin kadın ve erkekten oluştuğunu ifade eden bir maddenin anayasaya eklemenin makul olduğunu düşünüyoruz. Tüm toplumun üstünde uzlaşacağı meseleler bunlar." şeklinde konuştu.

Erkan Kandemir sözlerini şöyle tamamladı: Kimsenin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Buna niye "hayır" desinler ki.. Nihayetinde aile kadın ve erkekten oluşur. Ama bunlar ayrı ayrı mı Meclis'e gelir önümüzdeki günlerde belli olur.