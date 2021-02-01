AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: Bunun bilincindeyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Türkiye demek AK Parti demek, AK Parti'nin geleceğiyle Türkiye'nin geleceği bir demek. Bunun bilincindeyiz. Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmadan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru bildiğimiz yoldan ayrılmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Sarıeroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Adana İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'nde, partiyi 2023'e götürecek "AK kadroların" belirlenmesi sürecini de kongrelerle tamamlayacaklarını söyledi.

Zor ve önemli günlerden geçtiklerini ifade eden Sarıeroğlu, "Pandemi nedeniyle dünyanın değişik yerlerinde farklı tablolar yaşanırken Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde 20 senedir yaptığımız yatırımlar attığımız büyük adımlar... O eleştirdikleri, şehrimizde de olan şehir hastaneleri yatırımları, sürekli bir eleştiri vardı biliyorsunuz. İşte bu dönemde 20 yıldır her alanda yaptığımız atılımların ne kadar önemli, ne kadar hayati olduğunu da gördüğümüz bir dönemi yaşadık. Eğer şehir hastanelerini kurmasaydık, bu kadar güçlü sağlık emekçileri olmasaydı, bu kadar güçlü sosyal güvenlik sistemine sahip olmasaydık bir kenarda ellerini ovuşturarak, dünyada görülen ve hiç de istenmeyen görüntülerle karşı karşıya kalabilirdik." diye konuştu.

Sarıeroğlu, bir yandan salgınla mücadele ederken bir yandan da uluslararası arenada, sahada ve masada iddiasını sürdüren Türkiye'nin, bununla birlikte 81 ilde yatırımları hız kesmeden sürdürdüğünü vurguladı.

Yaptıkları çalışmaların birilerini rahatsız ettiğini belirten Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklı beklentilerle Türkiye enerjisini boşa harcasın diye kendi yaşadıkları sıkıntıların üstünü örtmek için farklı gündemler oluşturmaya çalışanlar, biz mücadele ederken hayallerimiz doğrultusunda 82 milyon vatandaşımızın beklentileri, talepleri ve ihtiyaçlarını hayata geçirmek için ortaya koyduğumuz çalışmalarımıza devam ettik, onlara uymadık. Bizim çok işimiz var. Milletimiz, iş yaptığımız için 20 yıldır girdiğimiz her seçimde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yetkiyi verdi. Enerjimizi boşa harcatmaya çalışanlara inat bir kenarda Türkiye'nin ayağı takılsın, tökezlesin, düşsün diye işte bekleyenlere inat yolumuza devam edeceğiz. Yapacak çok işimiz var. Türkiye demek AK Parti demek, AK Parti'nin geleceğiyle Türkiye'nin geleceği bir demek. Bunun bilincindeyiz. Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmadan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru bildiğimiz yoldan ayrılmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Biz millet için çalışıyoruz"

Kadınından gencine, emeklisinden esnafına, yaşlısından engellisine, çiftçisinden öğrencisine kadar herkesin sorununa, ihtiyacına ve beklentilerine cevap verecek tek adresin AK Parti olduğunu aktaran Sarıeroğlu, "İş yapmadan en ufak bir anımızın geçtiğini burada kimse söyleyemez. 82 milyon için gece gündüz çalışan bir Cumhurbaşkanımız var. Gücünü milletten alan bir liderimiz var. Aşkla, inançla, sevinçle kendisini milletimize hizmetkar addeden kadrolarını da bu yönde yetiştiren bir Genel Başkanımız var. Bizi yalanla, iftirayla yolumuzdan alıkoymaya çalışanlara vereceğimiz en büyük cevabımız çok çalışmak." ifadesini kullandı.

Sarıeroğlu, geçen yıl ülkenin tarihi gelişmeler yaşadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ayasofya'yı açtık. Herkesin yıllardır hayal ettiği, umutla beklediği tarihi bir gelişme. Bunu bir felaket olarak gören bir anlayışla bir yandan da mücadele ettik. Diğer taraftan her sıkıştıklarında darbe söylemleriyle parmak sallayanları gördüğümüz bir dönemi de geride bıraktık. Yine partilerindeki yalan iftira, taciz, tecavüz, görüyorsunuz şu son günlerde de yeni gelişmeler var, bunların üstünü örtmek için Cumhurbaşkanımıza dil uzatan bir ana muhalefet anlayışıyla da karşı karşıya olduk. Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyenlere milletimiz, Cumhurbaşkanımızın gönüllerde ve özde liderimiz olduğunu, 20 yıldır girdiğimiz her seçimde gösterdi. Bundan sonra da inşallah sandıklarda yine Sayın Cumhurbaşkanımızın gönüllerimizin Cumhurbaşkanı olduğunu tekrar göstereceğiz. Yine Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan gelişmeler var. Bunlarla bir yandan mücadelemizi sürdüreceğiz, diğer taraftan Türkiye'yi, hemşehrilerimizi daha iyiye götürmek için omuz omuza birlik ve beraberlik içinde çalışacağız."

"Adana'da başarı hikayesi yazacağız"

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay da devraldığı bayrağı daha ileri götürmek için çalışacağını dile getirdi.

Görev yaptığı 15 ayda ekibiyle birlikte tüm ilçelerdeki 830 mahalleyi kapı kapı, sokak sokak gezdiklerini anlatan Ay, "Vatandaşlarımızın bize teveccüh göstermesi, sorumluluğumuzu bir kat daha arttırmıştı. Bizler, vatandaşlarımızın bize olan bu teveccühüne mazhar olmak için 7 gün 24 saat çalışmak için bugün buradayız. Ben inanıyorum, Adana'da başarı hikayesi yazacağız. Allah izin verirse Cumhur İttifakı'yla 2023'e giderken Adana'mızı AK Parti'nin kalesi yapacağız." diye konuştu.

Programa, AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer de katıldı.