  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan İzmir'deki go-kart pistine ilişkin iddialara tepki

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:12:08 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan İzmir'deki go-kart pistine ilişkin iddialara tepki

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de yapımı tartışmalara neden olan go-kart pistiyle ilgili Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin "projeyi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun organize ettiği" yönündeki iddiasına ilişkin, "Ben Kenan Bey ile görüştüm, kendisi bana böyle bir durumdan haberinin dahi olmadığını ifade etti. Güzelbahçe Belediye Başkanı'nın elinde bir belge varsa çıkıp bunu açıklamalıdır. Aksi halde kendisi bir müddei değil müfteridir." ifadelerini kullandı.

Dağ, yazılı açıklamasında Güzelbahçe Belediye Başkanı İnce'nin, go-kart pisti yapılması planlanan alanı ziyareti sırasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e "projeyi organize eden kişinin AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu olduğunu" söylediğini kaydetti.

Bu iddia üzerine görüştüğü Kenan Sofuoğlu'nun, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirttiğini aktaran Dağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Siyaset, iftiralar üzerine kurulamaz. 'Bu şekilde bir duyum aldım' denilerek siyaset yapılmaz. Ben Kenan Bey ile görüştüm, kendisi bana böyle bir durumdan haberinin dahi olmadığını ifade etti. Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir. Güzelbahçe Belediye Başkanı'nın elinde bir belge varsa çıkıp bunu açıklamalıdır. Aksi halde kendisi bir müddei değil müfteridir. İzmir'de CHP'li siyasetçilere tavsiyemdir; artık bu 'çamur at izi kalsın' siyasetini bir kenara bırakıp, şehrin ve İzmirlilerin sorunlarıyla ilgilensinler."




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşi' DHKP-C hücresinde basıldı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşi' DHKP-C hücresinde basıldı!

Terör örgütü DHKP-C'nin üs olarak kullandığı İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen baskında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim'..
Hindistan-Çin gerilimi bu kez çok farklı noktaya ulaştı! Silahlar her an patlayabilir, füzeler ateşlenebilir
Dünya

Hindistan-Çin gerilimi bu kez çok farklı noktaya ulaştı! Silahlar her an patlayabilir, füzeler ateşlenebilir

Asya'da yaşanan gerilim tırmanıyor. Hindistan ile Çin arasında uzun süren sessizlik bu sabah itibariyle bozuldu. Hint yönetimi savaş jetleri..
İsrail'den Türkiye açıklaması
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de ortak oldu. Tel Aviv, Yunanistan'ın tarafından yer alacağını açıkladı. ..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı