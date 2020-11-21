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Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Kütahya İl Kongresi'ne katıldı
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Kütahya İl Kongresi'ne katıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:35:45 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Kütahya İl Kongresi'ne katıldı

KÜTAHYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yazılmış hukuk kuralları, kanunlar, maddeler var. Hepsi şu anda mahkemeler tarafından buna göre işletilmektedir. Yok kardeşim, bir hafta, 10 gündür sürekli olarak tabii ki demokrasiden, özgürlükten bahsedeceğiz ama 'Buradan acaba bize siyaseten nasıl bir alan açılır' diye çözüm süreci arzulayanlar var." dedi.

Dağ, Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Kütahya 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlük konularını sürekli dile getirdiğini, ancak ne zaman bu konular gündeme gelse birilerinin süreci sabote etmek adına birtakım şeyler söylediğini belirtti.

Yaşanan tartışmaları bir hukukçu olarak hayretle karşıladığını aktaran Dağ, şunları kaydetti:

"Bir siyasi partinin eş genel başkanı yargılanıyor ve yargılama süreci devam ediyor. Yargılama konularına baktığımızda, onlarca dava var. Onlarca davayı bir kenara bıraksak da 6-8 Ekim olaylarını her birimiz canlı canlı, şahidi olarak yaşadık. O süreçte yaşananlara şöyle bir baktığımızda, 5 Ekim'de PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın yaptığı çağrının aynısını HDP Genel Merkezi ve o dönemdeki HDP Eş Genel Başkanı söylüyor. Bu çağrılar üzerine binlerce insan sokaklara çıkıp, şehit Yasin Börü başta olmak üzere, 31 sivil, 2 de emniyet görevlimizin şehit olmasına sebebiyet veriyor. Hukukta azmettirmek diye bir şeyin olduğunu her hukukçu bilir. Hele yıllarca hukukçuluk yapmış, her dava çıktığında, 'Cübbemi giyerim' diyen kişiler hayli hayli bilir."

Gündemdeki tartışmaların kendilerine siyaseten bir alan açılmasını bekleyenlerce yapıldığına işaret eden Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dokunulmazlık vardı. Dokunulmazlığı hep beraber Mecliste kaldırmadık mı? Hep beraber kaldırdık. Mecliste dokunulmazlığı Anayasa değişikliğiyle kaldırmadık mı, önceki suçlarla ilgili? Cumhuriyet Halk Partisi de destek verdi. Bütün bunlar, kanun, hukuk, her biri burada. Yazılmış hukuk kuralları, kanunlar, maddeler var. Hepsi şu anda mahkemeler tarafından buna göre işletilmektedir. Yok kardeşim, bir hafta, 10 gündür sürekli olarak tabii ki demokrasiden, özgürlükten bahsedeceğiz ama 'Buradan acaba bize siyaseten nasıl bir alan açılır' diye çözüm süreci arzulayanlar var."

- "Bir ülke yönetimi ütopyalarla olmaz"

Dağ, AK Parti ve Cumhur İttifakı döneminde çözüm odaklı siyaset tarzının benimsendiğini vurgulayarak, "Hep Cumhur İttifakı'na söz söyleyeceksiniz, birilerine şirin gözükmek için dışarı hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Var mı böyle bir şey, var mı böyle bir dünya." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin her zaman hukuk ve adaletle ülke yönettiğini anlatan Dağ, şöyle devam etti:

"Bir ülke yönetimi ütopyalarla olmaz. Biz yüzde 0,5 oy alan, alma ihtimali olan bir siyasi parti değiliz. Biz, bugün yüzde 45'lerde olan, yüzde 50'leri zorlayan bir siyasi partiyiz. Cumhur İttifakı olarak da yüzde 50'yi rahat geçen, yüzde 55'leri zorlayan bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla biz realiteye göre, rasyonel bir şekilde hareket etmek mecburiyetindeyiz ve buna göre hareket ediyoruz. Şimdi çıkıp, bir iki noktadan sürekli eleştiri ortaya koyanlara açıkçası el insaf diyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da telekonferans yöntemiyle kongreye katılarak, partililere hitaben bir konuşma yaptı.

Tek listeyle gidilen seçimde, mevcut İl Başkanı Sebahattin Ceyhun yeniden göreve seçildi.

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