AK Parti Gaziantep Teşkilatlarından Malazgirt'e büyük çıkarma

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı’nın organizasyonu kapsamında; il ve ilçe teşkilatlarının üç kademe mensupları, 57 otobüs ve 18 şahsi araçla toplam 2 bin 865 kişi Ahlat’a hareket etti.

Gaziantep’ten Ahlat’a uzanan bu anlamlı yolculukta teşkilat mensupları, Malazgirt Zaferi’nin taşıdığı tarihi ve milli ruhu hep birlikte yaşamak, ecdadın mirasına sahip çıkmak ve bu büyük zaferin yıl dönümünde Ahlat’ta olmaktan duydukları gururu paylaşmak üzere yola çıktı.

“MALAZGİRT RUHU, BİZİ BİZ YAPAN ORTAK DEĞERLERİMİZİN İFADESİDİR”

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Gaziantep teşkilatları olarak Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümünde Ahlat’ta bulunmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Anadolu’nun kapılarını milletimize açan Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümünde, Gaziantep teşkilatları olarak büyük bir gurur ve coşkuyla Ahlat’a doğru yola çıktık. İl ve ilçe teşkilatlarımızın üç kademe mensuplarımızla birlikte 57 otobüsümüz, 18 şahsi aracımız ve toplam 2 bin 865 teşkilat mensubumuzla bu kutlu yolculuğun bir parçası olduk. Sultan Alparslan ve kahraman ordusunun bundan 955 yıl önce ortaya koyduğu cesaret, inanç ve kararlılık; bugün bizlere yol göstermeye devam ediyor. Malazgirt, yalnızca bir askeri zafer değil; Anadolu’nun Türk-İslam medeniyetinin yurdu haline gelmesinin başlangıcı, büyük bir medeniyet yürüyüşünün müjdecisidir. Bugün Ahlat’a doğru attığımız her adımda, ecdadımızın bize bıraktığı büyük mirasın sorumluluğunu bir kez daha hissediyoruz. Malazgirt ruhu; birliktir, beraberliktir, kardeşliktir, vatan sevgisidir ve geleceğe olan inancımızdır. Bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru ilerlerken, ecdadımızdan aldığımız bu kutlu mirası daha da güçlendirerek gelecek nesillere aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Gaziantep teşkilatları olarak 2 bin 865 yol arkadaşımızla Ahlat’ta Malazgirt ruhuna ortak oluyoruz. Bu vesileyle Anadolu’yu bizlere vatan kılan Sultan Alparslan’ı, kahraman ordusunu ve bu toprakları vatan kılmak uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümünün milletimize, ülkemize ve tüm gönül coğrafyamıza hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.”

Fedaioğlu, Gaziantep teşkilatlarının Malazgirt’in taşıdığı tarihi ve milli şuurun gelecek nesillere aktarılması konusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini belirterek, “Ecdadımızın açtığı yolda, aynı inanç ve kararlılıkla Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz.” dedi.