AK Parti Gaziantep belediye başkan adayları listesi 2019
AK Parti Gaziantep belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşmasıyla AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi en çok açıklanması beklenen adaylar kategorisinde yer almakta. AK Parti Gaziantep belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti Gaziantep belediye başkan aday 2019 listesi sorgulama ekranı.21 Kasım 2018 Çarşamba 15:38
AK Parti Konya adayının kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. AK Parti 2019 yerel seçim başvurularını sonlandırdı. AK Parti’nin büyükşehir belediye başkan adaylarının kim olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki AK Parti Konya adayı kim? 2019 yerel seçimlerde AK Parti Konya Büyükşehir belediye başkan adayı kimi gösterecek? İşte AK Parti Konya belediye başkan aday isimleri…
AK Parti Konya’da yerel seçim çalışmalarına başladı. AK Parti Gaziantep belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı? Sorusunun cevabı bu aralar en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yerel seçim 2019 için aday adaylık başvuruların rekor seviyeye ulaştığı AK Parti’de aday adaylık başvuru süresinin sona ermesinin ardından AK Parti belediye başkan adayları 2019 isimlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Türkiye’yi aralıksız 17 yıldır yöneten AK Parti, 2019 yerel seçimlerde de büyük bir başarı elde etmek istiyor. AK Parti’nin en büyük başarısı büyükşehirlerde olması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok büyükşehir adaylarının belli olduğunu açıkladı. AK Parti belediye başkan adaylarının belli olduğu iller arasında Gaziantep’de var. AK Parti Gaziantep Belediye başkan adayının mevcut belediye başkanı Fatma Şahin’i aday göstermesi bekleniyor.
2014 Gaziantep yerel seçim sonuçları
2014 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan seçimi sonuçları
AK Parti adayı Fatma Şahin % 54.7
CHPadayı Akif Ekici % 21.5
MHP adayı Mustafa Erzin % 11.9
24 Haziran Gaziantep seçim sonuçları
Recep Tayyip Erdoğan: 649.876 oyla yüzde 63.93
Muharrem İnce: 221.240 oyla yüzde 21.76
Selahattin Demirtaş: 80.348 oyla yüzde 7.90
Meral Akşener: 54.228 oyla yüzde 5.33
Temel Karamollaoğlu: 8.969 oyla yüzde 0.88
Doğu Perinçek: 1.951 oyla yüzde 0.19
Gaziantep 2018 genel seçim sonuçları şöyle:
Cumhur İttifakı: Yüzde 64.25
Millet İttifakı: Yüzde 22.99
AK Parti: Yüzde 51.43
CHP: Yüzde 15.02
MHP: Yüzde 12.82
HDP: Yüzde 11.71
İYİ Parti: Yüzde 6.76
SP: Yüzde 1.21
AK Parti Gaziantep Milletvekili Listesi:
Derya Bakbak
CHP Gaziantep Milletvekili Listesi:
Bayram Yılmazkaya
MHP Gaziantep Milletvekili Listesi:
HDP Gaziantep Milletvekili Listesi:
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