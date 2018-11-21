AK Parti Gaziantep belediye başkan adayları listesi 2019

AK Parti Konya adayının kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. AK Parti 2019 yerel seçim başvurularını sonlandırdı. AK Parti’nin büyükşehir belediye başkan adaylarının kim olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki AK Parti Konya adayı kim? 2019 yerel seçimlerde AK Parti Konya Büyükşehir belediye başkan adayı kimi gösterecek? İşte AK Parti Konya belediye başkan aday isimleri…

AK Parti Konya’da yerel seçim çalışmalarına başladı. AK Parti Gaziantep belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı? Sorusunun cevabı bu aralar en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yerel seçim 2019 için aday adaylık başvuruların rekor seviyeye ulaştığı AK Parti’de aday adaylık başvuru süresinin sona ermesinin ardından AK Parti belediye başkan adayları 2019 isimlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Türkiye’yi aralıksız 17 yıldır yöneten AK Parti, 2019 yerel seçimlerde de büyük bir başarı elde etmek istiyor. AK Parti’nin en büyük başarısı büyükşehirlerde olması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok büyükşehir adaylarının belli olduğunu açıkladı. AK Parti belediye başkan adaylarının belli olduğu iller arasında Gaziantep’de var. AK Parti Gaziantep Belediye başkan adayının mevcut belediye başkanı Fatma Şahin’i aday göstermesi bekleniyor.

2014 Gaziantep yerel seçim sonuçları

2014 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan seçimi sonuçları

AK Parti adayı Fatma Şahin % 54.7

CHPadayı Akif Ekici % 21.5

MHP adayı Mustafa Erzin % 11.9

24 Haziran Gaziantep seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: 649.876 oyla yüzde 63.93

Muharrem İnce: 221.240 oyla yüzde 21.76

Selahattin Demirtaş: 80.348 oyla yüzde 7.90

Meral Akşener: 54.228 oyla yüzde 5.33

Temel Karamollaoğlu: 8.969 oyla yüzde 0.88

Doğu Perinçek: 1.951 oyla yüzde 0.19

Gaziantep 2018 genel seçim sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 64.25

Millet İttifakı: Yüzde 22.99

AK Parti: Yüzde 51.43

CHP: Yüzde 15.02

MHP: Yüzde 12.82

HDP: Yüzde 11.71

İYİ Parti: Yüzde 6.76

SP: Yüzde 1.21

AK Parti Gaziantep Milletvekili Listesi:

Abdulhamit Gül

Ahmet Uzer

Mehmet Erdoğan

Abdullah Nejat Koçer

Derya Bakbak

Ali Şahin

Müslüm Yüksel

Mehmet Sait Kirazoğlu

CHP Gaziantep Milletvekili Listesi:

Bayram Yılmazkaya

İrfan Kaplan

MHP Gaziantep Milletvekili Listesi:

Ali Muhittin Taşdoğan

Sermet Atay

HDP Gaziantep Milletvekili Listesi:

Mahmut Toğrul

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