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AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Köken: "Engellilere asansörlü minibüs hizmete sunacağız"

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, modern engelli rehabilitasyon merkezleri yapacaklarını ve engellilere asansörlü minibüs hizmete sunacaklarının müjdesini verdi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 22:26
AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Köken: "Engellilere asansörlü minibüs hizmete sunacağız"

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, modern engelli rehabilitasyon merkezleri yapacaklarını ve engellilere asansörlü minibüs hizmete sunacaklarının müjdesini verdi.


AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Eyüp Sultan Kültür Sanat Merkezi’nde engelliler ve aileleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Vatandaşların sorularına cevap veren Köken, projelerini anlattı. Kimsenin duymadığı, kapısını çalmadığı kapıları çalmak zorunda olduklarını belirten Deniz Köken, “Bundan sonraki süreçte bu şehri mümkün olduğunca herkesin kullanabildiği park, herkesin kullanabildiği kaldırım, merdivensiz bir hayatın nasıl olması gerektiğini birlikte çözeceğiz. Yine birlikte karar vereceğiz. Bundan sonraki süreçte engelli rehabilitasyon merkezinin küçüğünü buraya, büyüğünü Büyükşehire yaptırmak suretiyle çok modern bir yapıyla da şehrimizi bununla da tanıştıracağız” dedi.



Engellilere asansörlü minibüs


Deniz Köken, engelliler minibüsü projesini de anlattı. Köken, “Engelli bakım merkezi günlük bakım evi şart, çünkü aileler bir yere gidemiyorlar, onları buraya bırakmaları lazım. Ayrıca tesislerden yararlanma konusunda toplu taşıma araçlarından bir tanesini asansörlü hale getirip, engellileri alıp hizmete götürme açısından engelli minibüsünü bu şehre kazandıracağız. Hem yaşlılara farklı bir hizmet sunacağız hem de engellilere asansörlü minibüs hizmete sunacağız. Bunlar bir lütuf değil, bir lüzumdur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 22:26
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