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Ekonomi AK Parti, EYT'liler için tarih verdi!
Ekonomi

AK Parti, EYT'liler için tarih verdi!

AK Partili kurmaylar, 2022 bitmeden EYT'lilerin sorununun çözüleceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 08:26:00 - 2022-02-19 08:27:07
AK Parti, EYT'liler için tarih verdi!

AK Parti'den, EYT’nin (emeklilikte yaşa takılanlar) çözümü için 2022 yılı sinyali geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal kesimlerin sorununu beş başlıkta takvimlendirip çözüm adımları atarken, EYT'liler de Cumhur İttifakı nezdinde kulislerini artırdı.

Çarşamba günü EYT'ye ilişkin federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet, TBMM'de AK Parti ve MHP'nin kapısını çaldı. EYT temsilcileri AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek, çalışmalara ilişkin nabız yokladı ve sorunlarını iletti. EYT'liler, 8 Eylül 1999'da getirilen yaş şartıyla mağdur edildiklerini hatırlattı.

Edinilen bilgilere göre, sözleşmeli personel konusunun ardından gündeme alınacak olan EYT sorunu, 2022 yılı içerisinde çözülecek. Ziyarette Akbaşoğlu’nun "İlk iki mesele olan asgari ücret ve memur maaşlarını çözüme kavuşturduk. Üçüncü mesele olan 3600 ek göstergeyi şu an hallediyoruz. Sonra dördüncü mesele olan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinden sonra 2022 yılı içerisinde EYT'liler sorununu halledeceğiz" dediği öğrenildi.

Kaynak: Yeni Şafak

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