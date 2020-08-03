AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Bunlar ümmet, millet ve din kavramını aşındırmak için uğraşıyor

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Mehmet Özmen: Hoşgeldiniz sayın vekilim iyi bayramlar diliyorum.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Teşekkür ediyorum. Koronavirüse rağmen Erzurum'da dikkatli bir bayram geçirdik. Kurban bayramı bizim medeniyetimize özgüdür. Eve misafir gelmese bile hazırlık yapılır. Bayramdan 1 gün önce Erzurum'da çocuklar ziyarete giderler. Aileler çocuklara bir takım ikramda bulunur. Bunun devam etmesi gerekiyor.

Geleneklerin devam etmesi lazım. Bunlar yüzlerce yılda oluşmtur. Bunları silip atmamak lazım. Evlatlarımız millet olmayı bu tür adetlerle gerçekleştiriyorlar.

Kürt - Türk diye bir ayrım yoktur. Bu tür adetler iki toplumda da vardır. Erzurumluların yoğun olduğu yerlerde bu adetler yaşanıyordur mutlaka. Eskiden kurban kesilen evler sayılıydı. İlk kurbanın kesildiğini hatırlıyorum. O lezzet iklimini bir yıl boyunca yaşıyorduk. Kurban payı dağıtmak da büyük bir haz verirdi bana.

Millet kavramı çok önemli, bir milletleşme sürecini tekamül ettirmeliyiz. Terör örgütü 40 yıldır uğraşıyor ama başaramadı bunu. Kurban cinayettir diyenlere masum gibi bakmayacağız. Bunlar ümmet, millet ve din kavramını aşındırmak için uğraşıyor. Sabahtan akaşama envayi çeşit et yiyenler kurbanı kötülemeye kalkıyor.

Mehmet Özmen: Hristiyan yılbaşında hindi keser tek bir laf yok. Yasin Börü kurban eti dağıtırken şehit edildi. Bunun için neler söylersiniz.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Yasir kardeşimizi rahmetle anıyoruz. Millet kıvamına Yasin'in babasına ulaşınca öğrenebilirsiniz. Yasin ve ailesinin acısını yüreğime gömdüm. Bayram inşallah önümüzdeki dönem koronasız geçer.

Mehmet Özmen: CHP'deki son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: CHP'de son yapılan kongrede beklentileri olanların beklentileri gerçekleşmemişse, Muharrem İnce'nin kuracağı yapıya memnun olmayanlar katılabilir diye bir öngörüm var. Bizden ayrılıp da kurulan partilere gitme diye bir şey olmadı. İnce böyle bir yapı oluşturursa CHP'nin karakterini zaten biliyoruz. Bunların yüzde 25'den yukarı gördüğü yok.

İnce'nin kuracağı partiye HDP ve diğer partilerden de giden olur. Bunların hepsi kurulduktan sonra netleşecek şeylerdir.

Mehmet Özmen: AK Parti'de son durum nedir?

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir tele konferans yaptık. Teşkilatlar için gereken düzenlemeler yapıldı. 2023 hedeflerine adım adım ilerleyeceğiz.