AK Parti Erzurum Belediyesi başkan adayı Mehmet Sekmen kimdir?

AK Parti belediye başkan adayları 2019, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama sonucu belli oldu. Günlerdir AK Parti adaylarının kimler olacağı merak ediliyordu bugün 2019 AK Parti belediye başkan adayları netleşti. AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen oldu. Peki Mehmet Sekmen kimdir? Mehmet Sekmen nereli ve kaç yaşında? Mehmet Sekmen daha önceden hangi görevde bulundu. İşte Mehmet Sekmen'in öz geçmişi

Mehmet Sekmen kimdir?

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 1958'de doğan Sekmen, ilkokulu dünyaya geldiği Kılıççı köyünde, liseyi İstanbul Fatih İmamhatip Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversite İşletme Fakültesini bitirdikten sonra Ankara'da bankacılık ihtisasını tamamlayan Sekmen, gençlik yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. İş hayatına bir kamu bankasında yöneticilik yaparak başlayan Sekmen, 1985'ten sonra mali müşavirlik ve özel sektörde holding finans yöneticiliği yaptı. Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başlayan Sekmen, 1989'da Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi.

1992 yılında Samandıra Belediye Başkanlığına seçilen Sekmen, 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde de Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerini tekrar kazanarak Kartal'da 2. dönem belediye başkanı olarak hizmet etti. Kartalspor Kulübü Başkanlığını 10 yıl yapan Sekmen, kulübün altyapısını kurarak aynı zamanda 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu.

Sekmen, 2002'de genel seçimlerde 22. Dönem İstanbul Milletvekilliğine seçildi, TBMM'de Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonunda görevler yaptı. 2003-2005 yılları arası Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliği yapan Sekmen, 2007'de de 23. Dönem İstanbul Milletvekilliğine seçildi. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Karadeniz ve Ege Bölge Koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Sekmen, iktisat alanında yüksek lisansına devam etmektedir. Sekmen, 2014 yılında AK Parti'nin adayı olarak katıldığı yerel seçimlerde de Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Sekmen, evli ve 4 dört çocuk babasıdır.