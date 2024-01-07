AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları kimdir?

1980’de Elazığ’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini doğduğu Elazığ’da tamamladı. Elâzığ İmam Hatip Lisesinden mezun olmasının ardından Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü bitiren Şerifoğulları, sonrasında Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde yüksek lisans yaptı. Mezuniyeti sonrası kısa süre öğretmenlik yapan Şerifoğulları bu görevinden ayrılıp, BOTAŞ Genel Müdürlüğünde 3 yıl boyunca uzman olarak görev yaptı. Akaryakıt, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yaptı. 2010 yılında Elâzığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanı oldu ve 2018 yılına kadar burada görev aldı.[3] Elâzığ’da başarılı bir spor hayatı geçiren Şahin Şerifoğulları, dönemin TFF başkanının daveti ile federasyona bağlı birçok kurul ve komisyon yönetimine seçildi. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Elazığ Belediye Başkanı olarak görevlendirildi.