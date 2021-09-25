AK Parti eğitim seferberliği başlatıyor

Resul Ekrem Şahan Ankara



AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 29 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere lise eğitimi almamış ya da eğitimini yarıda bırakmış kadınlar için “Nerede kalmıştık” adlı eğitim seferberliği başlatılacağını açıkladı.

Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları yapılıyor

Basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Kadın Kollarının yaptığı çalışmaları anlattı ve soruları cevapladı.



Kadınlarla ilgili sorunlara çözüm üretilmesinin önemli çalışma alanları arasında yer aldığını söyleyen Keşir, 9 Nisan’da Türkiye genelinde “Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali Buluşmaları”nı başlattıklarını belirtti. Buluşmalar kapsamında, devletin kadınlara sunduğu hibe ve destekler hakkında bilgiler verildiğini vurgulayan Keşir, bugüne kadar 26 ilde gerçekleştirilen toplantıların tüm illerde yapılacağını kaydetti. Kadınlar olmadan büyük Türkiye hayalinden bahsedilemeyeceğinin altını çizen Keşir, büyük Türkiye hayalinin, idealinin ve vizyonun kadınlarla hayata geçirileceğini söyledi.



AK Parti tarafından kadınların eğitimine yönelik başlatılacak yeni projeyi açıklayan Keşir, şunları kaydetti: “29 Eylül Çarşamba günü tüm Türkiye’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde lise eğitimini yarım bırakmış ya da hiç lise eğitimi almamış kadınlarla ilgili eğitim seferberliği başlatacağız. Seferberliğimizin sloganı ‘Nerede kalmıştık’ Kadınlarımızın eğitimlerine devam etmelerini arzu ediyoruz. Lise terk olabilir, ortaokulu bitirmiş liseye gitmemiş olabilir, 20 yaş üstü kadınlarla yapacağız. Bunun yurtdışı ayağı da olacak. Yurtdışındakilere ulaşmak istiyoruz. Projemiz 4 yıl sürecek. İlk yıl 25 bin kadına liseyi bitirtmek istiyoruz.”