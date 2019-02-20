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AK Parti Edremit İlçe Başkanı istifa etti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde belediye başkan adayı olarak Cumhur İttifakı adayı MHP’li Tuncay Kılıç’ın gösterilmesine tepki gösteren ve daha önce istifası alınan ancak işleme konulmayan AK Parti İlçe Başkanı Hakan Duman görevini bıraktığını açıkladı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 22:08
AK Parti Edremit İlçe Başkanı istifa etti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde belediye başkan adayı olarak Cumhur İttifakı adayı MHP’li Tuncay Kılıç’ın gösterilmesine tepki gösteren ve daha önce istifası alınan ancak işleme konulmayan AK Parti İlçe Başkanı Hakan Duman görevini bıraktığını açıkladı.



AK Parti İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu toplantısı öncesi basın açıklaması yapan Hakan Duman, “Gerek genel merkez, gerekse il teşkilatı ve büyükşehir belediye başkan adayımız ile Edremit için hayırlı ve güçlü olduğunu düşündüğümüz listeye ulaştık. Kararlaştırılan isimleri il başkanımızla karşılıklı olarak imzaladık. Ancak dün yeni bir liste elimize ulaştı ve bu listenin uygulanması istendi. Birilerinin müdahalesi ile oluşturulan listeyi dün akşamüstü adliyeye vermek zorunda kaldık. Değiştirilmesinde fikrimizin dahi alınmamasından dolayı bu makamda kalmamızın da uygun olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.



Duman, basın toplantısının ardından beraberindeki bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yönetim toplantısına katılmadan binadan ayrıldı. Öte yandan bazı yönetim kurulu üyeleri, Duman tarafından hazırlandığı ileri sürülen listenin yönetim kurulu üyelerine dahi danışılmadan ve gizli olarak hazırlandığını ileri sürdü. O listenin de kamuoyunda karşılığı olmadığını belirten yönetim kurulu üyeleri, göreve geldiği günden bu yana çalışma üretemeyen ilçe başkanının istifasının yerinde ve Edremit lehine bir karar olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 22:08
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