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AK Parti duyurdu: Soruşturma başlatıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylara ilişkin, “Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 17:03:00 -
AK Parti duyurdu: Soruşturma başlatıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bursaspor ile Amedspor arasında oynanan futbol müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylara ilişkin, “Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır. Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır” dedi.

Sözcü Çelik, "Sporda ve her alanda şiddet ve nefret en güçlü şekilde dışlanmalıdır. Bursa’da oynanan futbol maçında tribünlerde açılan sporun ruhuna aykırı görseller kabul edilemez. Bu görseller hiçbir futbol kulübümüze ve hiçbir takımımızın taraftarlarına mal edilemez." ifadelerini kullandı.

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