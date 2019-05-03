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AK Parti düğmeye bastı... Muhtarlara ayrı seçim geliyor

Hem seçmen göçünün önlenmesi hem de geçersiz oyların önüne geçilmesi için muhtarlık sandığının belediye başkanlığı seçimlerinden farklı tarihte kurulması hedefleniyor.

03 Mayıs 2019 Cuma 07:13
AK Parti düğmeye bastı... Muhtarlara ayrı seçim geliyor

AK Parti, hem seçmen göçünün önlenmesi hem de geçersiz oyların önüne geçilmesi için muhtarlık seçiminin belediye başkanlığı seçimlerinden farklı bir tarihte yapılması konusunu gündemine aldı.

31 Mart’ta yapılan mahallî seçimlerde başta İstanbul olmak üzere, muhtarlık seçimleri için birçok büyükşehirden Anadolu’ya seçmen göçü yaşanmıştı. AK Parti özellikle, İstanbul’dan başka illere giden seçmenin büyük bölümünün kendi seçmenleri olduğunu tespit etmiş ve muhtarlık seçimlerinin yerel seçimlerle aynı tarihte yapılmasının riskini gündeme getirmişti. AK Parti’nin geçen hafta sonu Kızılcahamam’da yapılan kampında da konu bir kez daha konuşuldu.

Seçmen göçü engellenecek

Kızılcahamam kampında belediye başkanlarının bu konuda şikâyetlerini dile getirmesi üzerine AK Parti yönetiminin, muhtarlık seçimlerinin yerel seçimlerden ayrılması konusunda bir çalışma yapacağı belirtildi. Kulislerde Seçim Yasasında yapılacak değişikliklerde farklı öneriler konuşuluyor. Seçmen göçünün önlenmesi için muhtarlık seçimlerinin 5 yılda bir, ancak belediye başkanlığı seçimlerinden farklı bir tarihte yapılması gündeme getirilecek.

Ayrı sandık kurulacak 

AK Parti’de öne çıkan bir diğer öneri ise iki seçimin aynı anda yapılması durumunda belediye başkanlığı ile muhtarlık seçimleri için ayrı sandıklar kurulması. Bu şekilde 31 Mart’ta yaşanan muhtarlık pusulasının eksik olması veya zarfa fazla muhtarlık pusulası konulması nedeniyle oyların geçersiz sayılması durumunun da önüne geçilmesi hedefleniyor. Önümüzdeki süreçte AK Parti, Seçim Kanunu ile alakalı önerilerin avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirirken dünya genelindeki seçim örnekleri de ele alınacak.

Türkiye Gazetesi

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 07:16
  1. İstanbul
  2. belediye başkanı
  3. Muhtar
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • HasanHasan1 sa önce
    Çok yazik.Görmeyen göz görmüyor,problemi nerelerde ariyor.Inşallah alternatifiniz olacak bir parti cikarda size öğretiriz problemin ne olduğunu.
  • VeliVeli1 sa önce
    Hah, "Seçim sistemini nasıl tasarlarsak sandıktan hep biz çıkarız?" diye de düşündüğünüzü gizlememeye başladınız. Aferin.
  • Abdullah Abdullah 1 sa önce
    Alın işte hükümet hala ekonomik bir hamle yapamadı. Zam terörü son gaz devam ediyor. Siz hala koltuk derdindesiniz. Hala oylarla uğraşıyorsunuz. Yahu ekonomi sürekli baltalanoyor siz ne yapıyorsunuz.

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