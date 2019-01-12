AK Parti Dikmen belediye başkan adayı 2019

AK Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı. Peki AK Parti Dikmen belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti Sinop Durağan ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğantarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Sinop belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Sinop belediye başkan adayı da var. AK Parti Sinop belediye başkan adayı il başkanı Ali Çöpçü oldu. AK Parti Durağan belediye başkan mevcut başkan Adnan Acar oldu.

AK Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim