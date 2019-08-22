AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinliğine çağrılmayan yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu cephesinden açıklama geldi.22 Ağustos 2019 Perşembe 15:18
AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti’nin 18. yaş etkinliğine Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın çağrılmayacağını belirterek, “Yeni parti oluşumuna destek veren önceki dönem milletvekilleri davet edilmeyecek. Kendilerini aileden görmeyenleri davet etmemiz beklenemez” demişti.
Ahmet Davutoğlu’nun ekibinde yer alan Selçuk Özdağ, Ak Parti’nin bu tutumuna tepki gösterdi.
"Gül’ü, Davutoğlu’nu ve Babacan’ı..."
Mahir Ünal'ın sözleri sonrası telefonla bağlandığı programda açıklama yapan Özdağ, “Sayın Gül’ü, Davutoğlu’nu ve Babacan’ı aileden kabul etmediler. Bunun değerlendirmesini kamuoyu yapacaktır. AK Parti’ye üye olanlar, gönül verenler, ter akıtanlar, gece gündüz çalışanlar bunun kararını vereceklerdir.” dedi.
YORUM YAZ