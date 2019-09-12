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AK Parti, çıkarılan işçiler için harekete geçti

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu belediye şirketlerindeki görevlerine son verilen işçilere ilişkin açıklamalarda bulunarak, "İBB'den çıkarılan işçiler için kurulan araştırma komisyonu, pazartesi günü çalışmalara başlayacak" ifadelerini kullandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:46
AK Parti, çıkarılan işçiler için harekete geçti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, belediye şirketlerindeki görevlerine son verilen işçiler için kurulan araştırma komisyonun pazartesi günü çalışmaya başlayacağını söyledi.

Göksu ve bazı AK Parti'li ilçe belediye başkanları, İBB Meclisi toplantısı sonrasında belediye binası önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti.

Kurulan araştırma komisyonu hakkında işçileri bilgilendiren Göksu, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz pazartesi günü iki konuda İBB Meclisi'nin araştırma komisyonu kurmasına karar verilmesini sağlamıştık. Bunlardan bir tanesi atılan işçilerle ilgili araştırma komisyonu kurulmasıydı. İnşallah pazartesiden itibaren komisyon başkanlarımızla yapacağımız toplantıdan sonra komisyon üyelerimiz gruplar kurarak sizlerle görüşmeler yapacak. Özellikle sizin üzerinizden yürütülen ciddi bir kara propaganda, algı operasyonu var. Sanki sizin ekmeğinizle, alın terinizle oynamış olmak yetmiyormuş gibi üzerinize atılan 'bankamatik memuru, trol' gibi gerçekten insanın emekle mukayese edemeyeceği sözler var. Hem bunların ortaya çıkması açısından, hem de her birinizin hukukunun korunması açısından bu araştırma komisyonumuzun çalışmaları çok önemli. İnşallah pazartesi gününden itibaren çalışmaya başlayacak. Sizlerle de bu süreci sürekli paylaşacağız."

Göksu, AK Parti grubu, belediye başkanları ve meclis üyeleri olarak işçilerin hem hukuki hem de insani haklarının korunması için ellerinden gelen tüm gücü kullanacaklarını vurguladı.

'Kimsenin ekmeğiyle oynamadım'

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir de İBB önündeki işçileri ziyaret etti.

İşçilerle hitap eden Demir, "Fatih'te ben üç dönem başkanlık yaptım. Benden önce işe alınan ve farklı siyasi görüşte olan kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Ekrem İmamoğlu'na da tavsiyem bir anlık verdiği bu karardan hızla dönmesidir" dedi.

Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Talat Yavuz ve bir grup sendika üyesi de işçilere destek ziyaretinde bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:46
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu
  2. AK Parti
  3. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir
  4. Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Talat Yavuz

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