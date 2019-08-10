AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı

Sezai Erhan Yeniakit

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın iddialarını AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır yalanladı.

Çakır, “CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İl Başkanı Enver Kiraz'ın birileriyle danışıklı yaptıkları her hallerinden belli olan Malatya Büyükşehir Belediyemizin 2014-2018 yılları arasındaki Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi ile ilgili, gerçeklerle uzaktan yakından alakası olmayan ve kamuoyumuzu yanıltan açıklamalarını esefle okudum. Malatya'yı baştan başa değiştirip dönüştüren onca projemizi görmek istemeyenlerin faaliyet raporumuzdaki özel kalem bütçesini alarak ve bunu da sadece devlet ricalinin ziyaret sayısına bölerek spekülasyon yaratmaları hesap-kitap bilmemek değil en hafif deyimle insafsızlıktır, vicdansızlıktır” dedi.

CHP’nin memlekete hizmet gibi bir derdi yok

CHP’nin memlekete hizmet gibi bir derdinin olmadığını ifade eden Ahmet Çakır, “Ömrü hayatlarında milletimiz için, memleket için taş üstüne taş koymamış, millet, memleket, hizmet gibi ulvi dertlerden bihaber müfterilerin en iyi yaptığı şey; hizmeti küçümsemek, karalamak ve yok saymaktır. Müfterilerin değirmenine su taşıyan hainler de bilmelidir ki, yalanla, iftirayla, ihanetle abâd olunmaz. Kamu bütçesinin nerelerde ve nasıl kullanılacağı kurallarla bellidir. Temsil Ağırlama ve Tören bütçesinin hangi amaçlarla ve nasıl kullanılacağı 27302 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönerge ile belirlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Veli Ağbaba'nın zannettigi gibi bir Muz Cumhuriyeti değildir; bir hukuk devletidir. Kamuda yapılan her kuruşun hesabı Sayıştay Başkanlığının Denetçileri tarafından rutin olarak da denetlenmektedir” diye konuştu.

Bütçenin nereye harcanacağı mevzuatta yazıyor

Milletvekili Çakır, belediyenin özel kalem bütçesindeki temsil, ağırlama ve tören kalemi mevzuata uygun olarak, "Cumhurbaşkanımızın, Bakanlarımızın, Kurum ve Kuruluşlarımızın temsilcilerilerinin ağırlanmaları,Dini ve Milli Bayramlarımız ile önemli gün ve haftalarda yapılan kutlama etkinlikleri, Kurum ve Kuruluşlarımızla, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, Kanaat Önderlerimizle, Muhtarlarımızla, Basın Mensuplarımızla vb yaptığımız toplantılar, Açılış, Temel Atma Törenlerimiz, Kitap Fuarı, Yapı Dekorasyon Fuarı, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, İstihdam Fuarı, Engelliler Fuarı vb Fuarlarımızdaki ağırladığımız misafirler, Ankara ve İstanbul Tanıtım Günleri gibi on binlerce Malatya Sevdalısı insanımızı ağırladığımız etkinliklerimiz, Ramazan ve Muharrem aylarında yaptığımız iftar programlarımız, Başarılı öğrencilerimizin, sporcularımızın, sanatçılarımızın ödüllendirilmesi, Muhtaç vatandaşlarımıza yaptığımız aciliyet arz eden yardımlar, Fakir vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda verdigimiz cenaze yemekleri vb. harcamalar için Özel Kalem Bütçesindeki Temsil Ağırlama ve Tören kalemi kullanılmıştır" dedi.

CHP okuduğunu dahi anlamıyor

Milletvekili Çakır, “Ayrıca bir hususun daha altını çizmek gerekiyor. Özel Kalem Bütçesi sadece Temsil Ağırlama ve Tören bütçe kaleminden müteşekkil değildir. Malatya Büyüksehir Belediyemizin Özel Kalem Bütçesinin içerisinde Kent Konseyine aktarılan bütçe, yurt içi ve dışı görev yollukları, büro makine ve techizat alımları, özel kalem yakıt alımları gibi cari harcamalar da vardır. Okuduğunu anlayan ve art niyetli olmayan herkes bütçe rakamlarımızı incelediğinde Özel Kalem bütçemizin gerçekleşen gider bütçemize oranının sadece binde 6 olduğunu görecektir” dedi.

Bütçeyi çok disipli yönettik

Malatya Büyükşehir Belediye bütçesinin kendi döneminde çok disiplinli bir şekilde yönetildiğini ifade eden Ahmet Çakır, “Örneğin 2018 yılı gerçekleşen gider bütçemiz 577 milyon 713 bin 904 TL Özel Kalem Bütçemiz ise 3 milyon 401 bin 621 TL dir. Yani gerçekleşen bütçemizin sadece binde 6’sı Özel Kalem bütçesi olarak kullanılmıştır. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2018 gerçekleşen gider bütçesi 5 milyar 77 milyon 200 bin TL’dir. Buna karşın 2018 yılında Özel Kalem Bütçesi, Genel Sekreterlik Bütçesi ve Protokol Bütçesi adı altında yapılan harcama tam 24 milyon 355 bin 574 TL’dir. Gerçekleşen gider bütçesine oranı ise, binde 48’dir. Yani İzmir Büyüksehir Belediyesi Özel Kalem bütçesinin gerçeklesen gider bütçe içerisindeki oranı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Bütçesinin gerçekleşen gider bütçesine oranının tam 8 katıdır. Malatyamızın nüfusunun yarısı kadar bir nüfusa ve Büyükşehir Belediyemizin bütçesinin de yarısından daha az bütçeye sahip bir herhangi ilçe belediyesinin dahi, bütçesine ve özel kalem giderlerine bakılarak hakkaniyetli bir kıyas yapıldığında, bizim özel kalem bütçesinin ne kadar makul bir seviyede olduğu, ne kadar disiplinli yönetildiği anlaşılacaktır” ifadesinde bulundu.