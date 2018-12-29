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AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz mi? Ahmet Poyraz Kimdir? 2019 Yerel seçimler

AK Parti belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Çekmeköylüler AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı kim olduğunu merak ediyor. Çekmeköy Belediye Başkanı adayı kim oldu? AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz mi olacak? Peki Ahmet Poyraz kimdir, nereli, daha önce hangi görevlerde yer aldı? İşte AK Parti Ahmet Poyraz Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz hakkında merak edilenlerin detayları...

29 Aralık 2018 Cumartesi 15:19
AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz mi? Ahmet Poyraz Kimdir? 2019 Yerel seçimler

AK Parti belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Çekmeköylüler AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı kim olduğunu merak ediyor. Çekmeköy Belediye Başkanı adayı kim oldu? AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz mi olacak? Peki Ahmet Poyraz kimdir, nereli, daha önce hangi görevlerde yer aldı? İşte AK Parti Ahmet Poyraz Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz hakkında merak edilenlerin detayları...

Ahmet Poyraz Kimdir?

Ahmet Poyraz, 1964 yılında, Rize'nin Çayeli ilçesinde doğmuştur.Tahsil hayatını Beyoğlu-Cihangir ve Rize’de sürdürmüştür. Ahmet Poyraz küçük yaştan itibaren ailesinin kurduğu ticari işletmelerde çalışmıştır. SİYASİ HAYATI İş hayatının yanında toplumsal meselelerle ilgilenmeyi ihmal etmeyen Ahmet Poyraz, siyasi kariyerine 2003 yılında Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başlamıştır. İki dönem bu görevi başarıyla yürütmüş olan Ahmet Poyraz, 2008 yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden ayrılmıştır. Evli olan Ahmet Poyraz üç çocuk babasıdır.

İddialara göre AK Parti'nin İstanbul'daki adayları

Adalar: Özlem Öztekin Vural

Ataşehir: İsmail Erdem

Silivri: MHP

Çatalca: Mesut Üner

Esenyurt: Azmi Ekinci

Avcılar: İbrahim Ulusoy

Başakşehir: Yasin Kartoğlu

Sultangazi: Abdurrahman Dursun

Küçükçekmece: Temel Karadeniz

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık

Bağcılar: Lokman Çağrıcı

Esenler: M.Tevfik Göksu

Güngören: Fatih Özçiçek

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bayrampaşa: Attila Aydıner

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

Eyüp: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan

Kağıthane: Mevlüt Öztekin

Zeytinburnu: Ömer Arısoy

Sarıyer: Salih Bayraktar

Üsküdar: Hilmi Türkmen

Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Ümraniye: İsmet Yıldırım

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

Maltepe: MHP

Pendik: Ahmet Cin

Tuzla: Şadi Yazıcı

Beykoz: Murat Aydın

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı

Bakırköy: Mehmet Umur

Beşiktaş: MHP

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz

Şile: İlhan Ocaklı

Şişli: Fatma Özden Ay

İSTANBUL : Binali YILDIRIM

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 15:19
  1. Rize
  2. İstanbul
  3. Aydın
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