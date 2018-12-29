AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz mi? Ahmet Poyraz Kimdir? 2019 Yerel seçimler
AK Parti belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Çekmeköylüler AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı kim olduğunu merak ediyor. Çekmeköy Belediye Başkanı adayı kim oldu? AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz mi olacak? Peki Ahmet Poyraz kimdir, nereli, daha önce hangi görevlerde yer aldı? İşte AK Parti Ahmet Poyraz Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz hakkında merak edilenlerin detayları...29 Aralık 2018 Cumartesi 15:19
AK Parti belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Çekmeköylüler AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı kim olduğunu merak ediyor. Çekmeköy Belediye Başkanı adayı kim oldu? AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz mi olacak? Peki Ahmet Poyraz kimdir, nereli, daha önce hangi görevlerde yer aldı? İşte AK Parti Ahmet Poyraz Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz hakkında merak edilenlerin detayları...
Ahmet Poyraz Kimdir?
Ahmet Poyraz, 1964 yılında, Rize'nin Çayeli ilçesinde doğmuştur.Tahsil hayatını Beyoğlu-Cihangir ve Rize’de sürdürmüştür. Ahmet Poyraz küçük yaştan itibaren ailesinin kurduğu ticari işletmelerde çalışmıştır. SİYASİ HAYATI İş hayatının yanında toplumsal meselelerle ilgilenmeyi ihmal etmeyen Ahmet Poyraz, siyasi kariyerine 2003 yılında Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başlamıştır. İki dönem bu görevi başarıyla yürütmüş olan Ahmet Poyraz, 2008 yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden ayrılmıştır. Evli olan Ahmet Poyraz üç çocuk babasıdır.
İddialara göre AK Parti'nin İstanbul'daki adayları
Adalar: Özlem Öztekin Vural
Ataşehir: İsmail Erdem
Silivri: MHP
Çatalca: Mesut Üner
Esenyurt: Azmi Ekinci
Avcılar: İbrahim Ulusoy
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Sultangazi: Abdurrahman Dursun
Küçükçekmece: Temel Karadeniz
Büyükçekmece: Mevlüt Uysal
Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık
Bağcılar: Lokman Çağrıcı
Esenler: M.Tevfik Göksu
Güngören: Fatih Özçiçek
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Bayrampaşa: Attila Aydıner
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
Eyüp: Deniz Köken
Fatih: Ergün Turan
Kağıthane: Mevlüt Öztekin
Zeytinburnu: Ömer Arısoy
Sarıyer: Salih Bayraktar
Üsküdar: Hilmi Türkmen
Sancaktepe: Şeyma Döğücü
Ümraniye: İsmet Yıldırım
Çekmeköy: Ahmet Poyraz
Sultanbeyli: Hüseyin Keskin
Maltepe: MHP
Pendik: Ahmet Cin
Tuzla: Şadi Yazıcı
Beykoz: Murat Aydın
Kartal: Ebubekir Taşyürek
Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı
Bakırköy: Mehmet Umur
Beşiktaş: MHP
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz
Şile: İlhan Ocaklı
Şişli: Fatma Özden Ay
İSTANBUL : Binali YILDIRIM
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