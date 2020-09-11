AK Parti ‘cami’ dedi CHP ‘heykel’ dikti

Geçmişinde camileri müze, depo ve ahır yapan CHP zihniyetinin 97 yıldır zerre değişime uğramadığı bir kez daha görüldü. CHP’li İmamoğlu’nun İstanbul Sirkeci’deki heykel operasyonunun perde arkasından skandal çıktı. Fatih ilçesinde 65 yıl önce yıkılan tarihi Emirler Camii’nin yeniden ihyası için hazırlanan projenin AK Parti’li İBB döneminde onaylandığı ancak CHP’nin ele geçirdiği İBB tarafından yok sayılarak ibadethane arazisine heykel saplandığı belirlendi.

Sirkeci’nin iki asırlık incisi: Emirler camii

AK Parti ile CHP zihniyeti arasındaki farkı ortaya koyan Emirler Mescidi arazisi, 1955’ten beri boştaydı. Halk arasında “Emirler Camii” ve “Sirkeci Camii” adıyla bilinen Emirler Mescidi, 1760’lı yıllarda yaşayan Emir Hoca Mustafa Efendi tarafından yaptırıldı. Duvarları kargir, çatısı ahşap olan cami, zarif görüntüsüyle Sirkeci’nin adeta bir incisiydi. 1955-57 tarihleri arasında gerçekleştirilen istimlaklar sırasında yıkıma uğrayan caminin yeniden ihyası için 2010 yılında harekete geçildi.

Yeniden cami yapılmasına 2017’de onay

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde olan Fatih ilçesi, Hocapaşa Mahallesi, 1 pafta, 1 ada, 18 (eski: 13) parseldeki Emirler Camii’nin ihyasıyla ilgili proje bazında yaşanan problemlerin ardından 2017’de devreye Fatih’in Kayıp Camileri Derneği girdi. Fatih’in Kayıp Camileri Derneği Başkanı İrfan Altıner tarafından Emirler Camii’nin aslına uygun olarak projesi çizilerek hazırlandı. Hem İBB’ye hem Anıtlar Kurulu’na yapılan başvurulardan olumlu cevap alındı.

iBB ve Anıtlar Kurulu cami ihyasını onayladı

İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü’nün 09/11/2017 tarih, 66152964 sayılı yazısında Emirler Mescidi’nin ihyası için kurum açısından sakıncasız olduğu bildiriliyor. Dönemin Yapı İşleri Müdürü Enver Mamur tarafından imzalanan belgede, “Söz konusu Emir Mescidi ihyasının IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanan projeler doğrultusunda yapılmasında ve protokolün imzalanmasında Müdürlüğümüzce bir sakınca bulunmamaktadır” deniliyor.

İBB’nin “olur”undan sonra bir iyi haber de Anıtlar Kurulu’ndan geldi. İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, 3374 No’lu 08/12/2017 tarihli kararıyla projeye onay verdi.

Araya seçim girdi, protokol gecikti

Bunun üzerine Emirler Mescidi’nin imar ve inşaat faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili Fatih’in Kayıp Camileri Derneği ile İBB arasında protokol imzalanmasına sıra geldi. Ancak İBB’de Kadir Topbaş döneminin sona ermesi ve kısa süre sonra yerel seçim sathına girilmesi üzerine protokolde gecikme yaşandı. Fatih’in Kayıp Camileri Derneği son protokol müracaatını 11/06/2019’da yaptı. Emlak Yönetim Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’nde bekleyen müracaat, 23/06/2019’da İBB yönetimini ele geçiren CHP tarafından yok sayıldı.