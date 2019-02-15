0553 313 94 23

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: "Yıkmaya değil yapmaya geliyoruz"

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Kadın Kolları’nın düzenlediği “Kadınlar Söz Sizde” programında kadınlarla bir araya geldi.

15 Şubat 2019 Cuma 09:27
AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: "Yıkmaya değil yapmaya geliyoruz"

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Kadın Kolları’nın düzenlediği “Kadınlar Söz Sizde” programında kadınlarla bir araya geldi. Kumburgaz Mahallesi’nde bir kahvehaneyi de ziyaret eden Uysal bir vatandaşın, "sahil hattındaki iş yerlerini ve binaları yıkacak mısınız?" sorusuna ”Yıkmaya değil yapmaya geliyoruz” diye cevap verdi.


31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Kadın Kolları’nın düzenlediği “Kadınlar Söz Sizde” programında partili kadınlarla Kamiloba Mahallesi’nde bir araya geldi. Ardından Kumburgaz Mahallesi’nde bir kahvehaneyi ziyaret eden Uysal vatandaşların sorunlarını dinledi.


Bir vatandaşın, "sahil hattındaki iş yerlerini ve binaları yıkacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Uysal, "Yıkmaya değil yapmaya geliyoruz. Bunu söyleyenler 10 yıldır Büyükçekmece’ye hizmet etmediği için bu söylentiler çıkıyor. Biz buraları güzelleştireceğiz sahili, denizi, kumsala çeki düzen vereceğiz diyoruz. Bunlar yıkılacak anlıyorlar. Yıkmadan da güzelleşebileceğini biz Büyükçekmece halkına göstereceğiz. Biz insanlar sahile rahat insin sahilde gezebilsin diye çalışacağız. Geçmişte İstanbul’un en güzel sahillerine sahip olan Büyükçekmece sahilleri ne yazık ki günümüzde hali içler açısı durumda. Bu çıkan söylentilere kulak asmamak lazım zaten mekanlar kapatılacak, binaları yıkacak olsa şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım bunları yapabilirim ama bizim amacımız kimsenin günahını sevabını yazmak değil sadece hizmet getirmek" diye konuştu.


Bir vatandaşın, "İmar konusunda 2018’deki son Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında oy birliğiyle Büyükçekmece’nin imar planları geçmişti. 1 yıldan fazladır Büyükşehir Belediyesi bizi bekletmektedir. Bunun sebebi nedir?” diye soru sorması üzerine Uysal, İmar Daire Başkanının acilen aranmasını istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Bedri Sinan Gül’den durum hakkında bilgi alan Uysal, konuşmayı da bütün vatandaşlara dinletti.


İmar Daire Başkanı Bedri Sinan Gül, ilçe belediyesinin göndermiş olduğu planlardaki teknik hatalardan dolayı işleme konulmadığını söyleyerek, "Bu imar planları meclis tarafından karar alındıktan sonra müdürlüğümüze iletildiğinde baktık, plan içerisinde teknik hatalar vardı. Bu teknik hatalardan dolayı bu Şubat ayında bu planları yeniden meclisimize ilettik, teknik hataların düzeltilmesi için. Kararlar yazılırken bir takım teknik değerler hatalı yazılmıştı. Bunların düzeltilmesi ile ilgili yeniden meclisimize ilettik. Çünkü onlar o şekilde sorun olacaktı. Onların düzeltilmesine ilişkin çalışmalar yapılıyor. İtiraz olduğunda da iptal gerektiren sorunlarda vardı. Burada yapılacak yeniden bir düzeltme vatandaşlarımızın da lehine olacak" açıklamalarında bulundu.


Başkan Mevlüt Uysal ise hem vatandaşın hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı’nın açıklamalarının ardından durumu değerlendirerek, "Şimdi diyorsunuz ki Büyükçekmece Belediyesi görevini yaptı, Büyükşehir Belediye niye yapmadı? 2008-2019 yılları arasını düşünün. Yaptığı şeyi hiç olsa da doğru yapsa meclisten çıkan bir şey, ki siz de belediyecisiniz büyük ihtimalle; meclisten bir şey ancak teknik hatadan dolayı geri döner. Teknik hata anlamında işlerini düzgün yapmamışlar ki bundan dolayı tekrar geriye dönmüş, vaziyet bu" ifadelerini kullandı.


Uysal sözlerini şöyle sürdürdü:


"Madem bu imar planı 1 yıldır ortadaydı ve hiç kimsenin bununla alakalı sesi çıkmadı da şimdi ben aday olunca mı imar planının geri döndüğü ortaya çıktı? Demek şu an bütün konuşulan konu bu. Siz de diyorsunuz ki ‘neden bu imzalanmamış?’ Yapılan iş düzgün yapılmamış, yapılan iş 3 gün sonra mahkemenin iptal edeceği bir şey ve bu millet daha fazla mağdur olacak. Artık bundan sonra düzenlemeler yapılacak ve sonrasında tekrar değerlendirilecek."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    e-Çiftçi sistemi devrede
    1. e-Çiftçi sistemi devrede
    2. Nevşehir Belediyesi çöp konusuna köklü..
    3. İşsizlerin umudu, sokak ekonomisi
    4. Valilikten asılsız iddialara yanıt
    5. İşsizlik rakamları açıklandı
    6. Van’da 160 yerleşim yeri ulaşıma..
    7. Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın..
    8. Yogayı Etiler’de öğretsinler, devlet..
    9. Ünal Karaman kadroda değişikliğe..
    10. Knicks 18 maç sonra kazandı
    11. Başkan adayı Dülgeroğlu, destek istedi
    12. Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosundan..
    13. Hakkari için kuvvetli kar yağışı..
    14. MKE Ankaragücü, Akhisarspor..
    15. (Özel) Bursa’da köpek dehşeti kameraya..
    16. "Psödomiksoma peritonei sıcak..
    17. Resimde dünya ikincisi oldu
    18. İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir..
    19. “Konkordato iflas değil, stratejik bir..
    20. Borsa, güne yatay başladı
    21. UEFA avrupa ligi son 32 turu sonuçları..
    22. (Özel) Kafasına "RTE" kazıttı
    23. Başkan Soylu’dan cem evi müjdesi
    24. Diş çürüklerinin nedenleri
    25. sahibinden.com’da sigorta ve kasko..
    26. ADÜ’de patent okuryazarlığı konuşuldu
    27. Malazgirt Spor Kulübünden Kaymakam..
    28. Gökçeada seferlerine fırtına engeli
    29. Yenal Gökyıldırım, Kategori..
    30. Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e..
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!