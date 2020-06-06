AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: Kısa bir sürede çok güzel gelişmeler olacak

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yeniakit.com.tr'nin canlı yayınında ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Netice alacağız"

AK Parti Milletvekili Esgin, koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Netice alacağız." ifadesini kullandı.

"Çok kısa bir süre içerisinde çok güzel gelişmeler olacak"

Esgin, İtalyan gazetesinin 'Libya'nın patronu artık Erdoğan' manşetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye oradaki insanların umududur. Birileri kiralık katillerle bir mücadele verdi. Türkiye meşruiyetin yanında, insanlığın yanında ve insanlık suçlarının karşısında bir duruşu Libya'da ortaya koydu. Bakın çok kısa bir süre içerisinde bu onurlu duruşun anlamını bütün dünya ve bölge ülkeleri çok net olarak göreceklerdir. Çok kısa bir süre içerisinde çok güzel gelişmeler olacak." dedi.