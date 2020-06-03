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Siyaset

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin:

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Şehir hastaneleri modern, teknolojik yatırımlarıyla bu ülkeye mal olmuş çok önemli yatırımlardır ve bizi pozitif ayrıştıran konuların başında gelen yatırımlardır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 18:05:37 -
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin:

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Şehir hastaneleri modern, teknolojik yatırımlarıyla bu ülkeye mal olmuş çok önemli yatırımlardır ve bizi pozitif ayrıştıran konuların başında gelen yatırımlardır" dedi.


AK Parti’li Esgin, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Esgin, Covid 19 salgınını dünyada en iyi yöneten ülkenin Türkiye olduğunun belirterek, “Mortalite hızı dediğimiz şey aslında vaka sayısıyla ölüm oranları arasındaki bir oranı veriyor. Türkiye’deki 2.8 olarak verdiğimiz oranın İngiltere’de 14.1, İtalya’da 14.3, Fransa’da 15.5 olduğu düşünüldüğünde Türkiye bu verilerle dünyanın en güçlü sağlık altyapısına sahip ülkelerinden birisi konumundadır” ifadelerini kullandı.


Esgin, şöyle konuştu:


“Salgın öncesinde son olarak Bursa Şehir Hastanesi olmak üzere 10 şehir hastanesini halkımızın, milletimizin hizmete açmıştık. Salgın sürecinde de Başakşehir Şehir Hastanesi’yle birlikte ikisi pandemi hastanesi olmak üzere beş yeni sağlık yatırımını açmış olduk. Açılan şehir hastaneleri ve son yatırımlarımızla iki yılda yaklaşık 20 bin nitelikli yatağı halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Türkiye’de yaşanan Covid-19 süreci, Türkiye’nin vermiş olduğu başarılı mücadele ve bu mücadelede şehir hastanelerinin amiral gemisi konumundaki rolü, bu tartışmaları bence tamamen bitirmiştir. Şehir hastaneleri modern, teknolojik yatırımlarıyla bu ülkeye mal olmuş çok önemli yatırımlardır ve bizi pozitif ayrıştıran konuların başında gelen yatırımlardır."

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