AK Parti, bunu dördüncü defa başardı! İki kıta bir defa daha buluştu

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Yıllık 113 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlayacak

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolu üzerinde 4 bin 608 metre yürüyerek, Lapseki'den Gelibolu yakasına geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 köprüsünün yıllık zaman tasarruf tutarının 624 milyon, akaryakıt tasarruf tutarının ise 113 milyon liraya ulaşacağını bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolu üzerinde 4 bin 608 metre yürüdü. Bakan Karaismailoğlu, bu yürüyüşle, Lapseki'den Gelibolu yakasına geçti. Yürüyüşe başlamadan önce açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 737 milyon lira tasarruf sağlayacağız." dedi. Karaismailoğlu, Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan Marmara ve Ege bölgelerini tam otoyol ağı ile birbirine bağladıklarını da ekledi.

'Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresi 6 dakikaya inecek'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun da hizmete girmesiyle Marmara Otoyol Entegrasyonu, tam anlamıyla sağlanmış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle ve hava durumuna göre çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini, 6 dakikaya indirecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı, 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 737 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Artık uzun kuyruklar nedeniyle dur-kalk yapan, bu esnada ciddi yakıt israfına ve hava kirliliğine neden olan araçlar olmayacak diyebiliriz."

'Tarihe tanıklık ettiğimizin farkındayız'

"Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunu da 1915 Çanakkale Köprüsü sağlayacak. Kısacası proje, köprünün konumundan kaynaklı olarak sadece boğazın iki yakasını değil, bölgedeki ve bölgeyle bağlantılı coğrafyalardaki milyonlarca insanı her anlamda birbirine bağlayacaktır. Teknolojik görkemiyle tüm dünyanın gözünü diktiği köprümüzü inşa ederken tarihe tanıklık ettiğimizin farkında ve sorumluluğundayız. Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan, emniyetli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır. Bu çerçevede, gelecekte görmeyi hedeflediğimiz Türkiye fotoğrafını daha da netleştirmekteyiz."

'Destan yazan ecdadımıza bir armağan olacak'

"1915 Çanakkale Köprüsü, hem bölgesinin hem de Türkiye'nin kalkınmasına ciddi faydalar sağlayacak. Projemizin ivme kazandıracağı sanayi, ticaret, tarım ve hizmet sektörleri ile halkımız kazanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, hem ülkemizde hem de dünyada yeni teknik atılımlara da ilham verecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü ulaşım, ticaret ve kalkınma hedeflerine hizmet eden bir proje olmanın çok ötesindedir. Bu eser, aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide, destan yazan ecdadımıza bir armağan olacak."