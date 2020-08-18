AK Parti: Bu darbe anlamına geliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı'ndan sonraa gündeme dair açıklamalar yaptı.

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'devirme' ile ilgili sarf ettiği skandal sözlere tepki gösteren Ömer Çelik, Biden'ın yaptığı açıklamanın diplomatik nezaketten çok uzak olduğunu, sözlerinin darbecilik olduğunu fark edip 'seçim' dediğini belirtti.

"CHP gereken tavrı göstermedi

CHP'nin Joe Biden'ın tepki çeken sözlerine gereken tavrı göstermediğini söyleyen Çelik, "Siyasi tarihimize baktığımızda CHP'nin arkasında olmadığı bir darbe girişimi var mıdır?" sorusunu sordu.

"Bu darbe anlamına geliyor"

Biden'ın 'seçim' diye kullandığı kelimenin 'darbe' anlamına geldiğini kaydeden Çelik, kendisinin de bunu fark ettiği için özellikle 'darbe değil seçim' ifadesini kullandığını bildirdi.

Demokratların uzun süredir ABD'de Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini dile getirdiğini, Rusya'nın seçimlerine müdahaleden konuşanların şimdi ise çıkıp Türkiye'deki seçimlere müdahale etmekten bahsettiğini ifade eden Çelik, bir ABD Başkanı'nın seçim sonuçlarını kabul etmezse diye orduyu göreve davet ettiğini, kendisinin ise çıkıp Türkiye'deki seçim sonuçlarını kabul etmeyen bir yaklaşım ortaya koyduğunu vurguladı.

"ABD'nin ne kadar büyük krizler içerisinde olduğunu gösteriyor"

Bunun devlet adamlığıyla bir ilgisi olmadığını belirten Parti Sözcüsü, özellikle Demokrat Parti'nin bunu bu şekilde göstermesinin ABD'nin politik sisteminin değerler açısından ne kadar büyük krizler içerisinde olduğunu gösterdiğini ifade etti. Çelik, "Çıkmış bir NATO müttefiki olan demokrasiyle yönetilen bir ülkeye müdahaleden söz ediyor." dedi.

Demokrasiyi korumak için nasıl bedeller ödeyeceğimizi 15 Temmuz darbe girişiminde de gösterdiğimizi ifade eden Çelik, Türkiye'de dış müdahale meselesinin çok konuşulduğunu, zaman zaman bunun komple teorisi olduğunun söylendiğini belirterek ama görüldüğü gibi dünyada bu müdahalelerin konuşmaların zaman zaman Türkiye için gündeme getirildiğinin görüldüğünü bildirdi.

28 Şubat döneminde bununla ilgili planlamaları olduğunun çeşitli belgelerle ortaya çıktığını kaydeden Ömer Çelik, "Unutulmasın ki Türkiye ne sömürge ülkesidir, ne de herhangi bir devlettir. Türkiye demokrasi için büyük bedeller ödemiştir." diye konuştu.