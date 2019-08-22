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AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay:

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın belediyeye ait olduğunu söylediği 461 milyon 800 bin liralık borcu kalem kalem açıklamasını istedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:44
AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay:

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın belediyeye ait olduğunu söylediği 461 milyon 800 bin liralık borcu kalem kalem açıklamasını istedi.


AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın belediyenin 461 milyon 800 bin lira borcu olduğunu açıklaması üzerine basın açıklaması yaptı. Başkan Özcan’ın asılsız iddialarla ve yalalarla Bolu kamuoyunu oyaladığını iddia eden Doğanay, “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın icraatlarını beklerken, o 5 aylık bu süreçte yine asılsız iddialar, yalanlar ve şovlarla Bolu kamuoyunu oyalamaktan başka bir şey yapmadı. Ona her seferinde çağrıda bulunarak, adli makamlara müracaat etmesini istedik ama bugüne kadar geçmiş döneme yönelik sayısız iddialarda bulunan Tanju Özcan tarafından bir tek yolsuzluk ve usulsüzlük iddiasıyla müracaatını duymadık” dedi.


“Borcun döküm listesini açıklayın”


Başkan Özcan’a, Bolu Belediyesi’nin 31 Mart 2019 tarihi öncesi borçları hakkında soru ve çağrısı olduğunu belirten Doğanay, “Tanju Bey göreve başladığınız tarihte Bolu Belediyesinin borcunun 461 milyon 800 bin lira olduğunu açıkladınız. Hatta bu rakamı ulusal basında da geçtiğimiz hafta tüm Türkiye’ye ilan ettiniz. Şimdi Bolu Kamuoyunun bilgilenmesi açısından Tanju Beyden önce yerel ardından da ulusal basında açıkladığı bu borcun kalem kalem ne olduğunu soruyor ve bu dökümün liste olarak Bolu kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca kendisinin her zaman övünerek söylediği şeffaf belediye Başkanı olduğu iddiasına yakışır bir şekilde bu borç listesinin altına, mazbatayı aldığı gün Bolu Belediyesi’nin alacaklarının da dökümünü eklemesini bekliyoruz. Ama bizler biliyoruz ki, Tanju Özcan tarafından açıklanan 461 milyon liralık borç rakamı doğru değil. İşçi çıkartmayacağını noterden onaylatarak söz veren ve ilk icraatı işçi çıkartmak olan Tanju Özcan, borçlar konusunda da şov yapıyor, Bolu Halkını kandırıyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:44
  1. doğa

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