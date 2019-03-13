AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, “CHP’nin adayı meclis kürsüsünden boş laf ederken, biz Bolu’ya hizmet getirmek için kapı kapı dolaşıyorduk” dedi.

Cumhur İttifakı’nın AK Partili Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, yerel seçim sürecinde bakanların Bolu’ya gelmesini eleştiren CHP’nin adayı Tanju Özcan’a yüklendi. Bolu’ya gelen bakanların verdikleri sözlerin şehre verilmiş sözler olduğunu ancak, önemli olanın verilen sözleri takip ederek icraat haline getirmek olduğunu belirten Metin, “Bakan, ‘verdim, hayırlı olsun’ dedikten sonra bunun nasıl geldiğini CHP’nin adayı biliyor mu? Zannediyor mu ki, koltuğa oturduğu zaman, bakanı arayarak ‘şöyle bir söz vermiştiniz, bekliyoruz” mu diyecek. İcraat başka birşeydir. İcraat, verilen bu sözü takip etmektir, neticelendirmektir. Bolu’ya kazandırmaktır. Bakanlar talimatı verir. Ama bu talimatı bürokrasi yerine getirir. Bunun hukuki zeminde bir yazışması, programı, bütçelendirilmesi, ödeneği adımları vardır” dedi.

“O kepçenin önünde şov yaparken biz tünel açmakla uğraşıyorduk”

17 yıllık siyasi birikimini Bolu’ya hizmete dönüştürmek için Belediye Başkanlığı’na talip olduğunu söyleyen Fatih Metin, “Hayatı boyunca 1 liralık ödeneği, bir yerden başka bir yere getirip koymamış, bir tane çivi çakmamış, taş üstüne taş koymamış bir adayın kendi kendine bunların Bolu’ya geleceğini mi zannediyor. Öyle zannediyor. Vatandaşlarımız merak etmesin, Fatih Metin farkı orada devreye giriyor. Biz Ankara’da Bolu’yu 7 yıl temsil ederken, 4 yıl da milletvekili olarak temsil ederken, normal temsilde bulunmadık. Biz, Ankara’da da kapı kapı gezen bir siyasi kişileriz. CHP’nin adayı meclis kürsüsünden boş laf ederken, bizler Bolu’ya doğalgaz getirmekle, Adliye Sarayı yapmakla, kapalı spor salonu yapmakla uğraşıyorduk. O, kepçenin önünde şov yaparken biz Bolu Belediyesi’nin önünden Pazar yerine tünel açmakla uğraşıyorduk. Bolu halkının da bunu bileceğine inanıyorum. Fatih Metin kardeşleri, 17 yıl birikim elde etti. Ben o birikimi Bolu’ya hizmete dönüştürmek için talibim” şeklinde konuştu.